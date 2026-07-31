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Video Semnul care trebuia să promoveze Bâlea Lac a declanșat controale din partea autorităților

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 31.07.2026, 14:02 | Modificat la 31.07.2026, 14:02

O structură din litere metalice apărută recent pe malul lacului Bâlea din Munții Făgăraș a stârnit controverse și a declanșat controale din partea autorităților. 

Semnul "I Love Bâlea" care ar fi putut deveni magnet pentru cei care caută locuri instagramabile pe malul lacului graciar ar fi fost de fapt amplasat ilegal, potrivit Gărzii de Mediu.

Rezervația "Lacul și Golul Alpin Bâlea" este o arie naturală protejată, unde orice lucrare de construcție necesită avize speciale de mediu și autorizații stricte.

Redactia Observator
Redactia Observator
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