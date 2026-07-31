Consilierul lui Infantino şi-a dat demisia, din cauza scandalului privatizării Cupei Mondiale de fotbal 

Omul de afaceri american Carlos Cordeiro, consilierul lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA, şi-a anunţat demisia din funcţia ocupată la FIFA, din cauza scandalului provocat de eventuala privatizare a Cupei Mondiale de fotbal.

Şeful FIFA îşi propune să vândă participaţii la Cupa Mondială, în speranţa că obţine fonduri mai mari pentru federaţiile internaţionale, dar măsură este privită cu scepticism de tot mai multe nume grele din industrie.

Ultimul dintre cei care condamnă planul lui Infantino este chiar Carlos Cordeiro, consilierul acestuia, care a precizat că "acest plan este o afacere proastă pentru fotbal".

FIFA îşi propune privatizarea Cupei Mondiale de fotbal prin intermediul filialei FIFA Forward Enterprise, iar Cordeiro a ţinut să transmită că "vreau să fiu clar. Nu am fost implicat în această propunere şi mă opun acesteia fără echivoc. Este o afacere proastă pentru asociaţiile membre FIFA, o afacere proastă pentru fotbal şi o afacere proastă pentru viitorul pe termen lung al jocului".