Firmele afectate de o eroare ANAF scapă de restanţele şi penalităţile uriaşe

Firmele cărora le-a fost anulat codul de plătitoare de TVA de către ANAF, doar pentru a se trezi peste ani că sunt nevoite să plătească taxa pe valoarea adăugată pe care nu au colectat-o, nu vor mai avea de achitat către stat sume uriaşe cu titlu de restanţe şi penalităţi, după ce Camera Deputaţilor a adoptat propunerea legislativă depusă de deputatul USR Adrian Echert.

El arată că mii de firme mici, care au lucrat cu bună-credinţă, au fost puse să plătească TVA pe care nu l-au încasat niciodată, după ce ANAF le-a anulat codul şi apoi nu şi-a făcut treaba ani la rând şi nu poţi transforma propria eroare administrativă într-o datorie uriaşă pentru antreprenori.

”Sprijin pentru mii de firme mici. Parlamentul a adoptat proiectul USR prin care este îndreptată o eroare administrativă a ANAF. Firmele cărora le-a fost anulat codul de plătitoare de TVA de către ANAF, doar pentru a se trezi peste ani că sunt nevoite să plătească taxa pe valoarea adăugată pe care nu au colectat-o, nu vor mai avea de achitat către stat sume uriaşe cu titlu de restanţe şi penalităţi, după ce Parlamentul a adoptat propunerea legislativă depusă de deputatul USR Adrian Echert”, anunţă USR într-un comunicat.

Potrivit USR, de-a lungul timpului, ANAF a anulat pentru mii de firme codurile de înregistrare în scopuri de TVA din diverse motive, precum lipsa activităţii.

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”La reluarea activităţii, firmele respective au funcţionat în regim de neplătitoare de TVA, unele chiar şi timp de peste 10 ani. Ulterior, antreprenorii s-au trezit însă că ANAF le-a emis decizii de impunere pentru TVA şi penalităţile aferente, începând cu anul 2019. Aşa se face că firme mici au aflat că au de plată zeci de mii de euro, chiar şi 200.000 de euro, pentru TVA şi penalităţi”, subliniază USR.

"Mii de firme mici, care au lucrat cu bună-credinţă, au fost puse să plătească TVA pe care nu l-au încasat niciodată, după ce ANAF le-a anulat codul şi apoi nu şi-a făcut treaba ani la rând. Nu poţi transforma propria eroare administrativă într-o datorie uriaşă pentru antreprenor. Prin această lege, reparăm o nedreptate, protejăm firmele dar şi punem capăt unor procese interminabile care consumă resursele statului şi pot distruge afaceri pentru o vină care nu le aparţine", declară deputatul USR Adrian Echert.