Tragedie în Munţii Făgăraş. Un turist polonez de 54 de ani a murit, după ce a căzut într-o râpă de la 160 de metri. Din cauza condiţiilor meteo, elicopterul nu a putut interveni pentru a recupera trupul victimei, aşa că salvamontiştii au plecat pe jos, într-o misiune extrem de dificilă.

Alerta a fost dată ieri, în jurul orei 16:10. Membrii grupului de turiști polonezi au sesizat autoritățile cu privire la faptul că un bărbat de 54 de ani a căzut de pe potecă, în zona Vârfului Mircii, din Masivul Făgăraș, și că nu mai pot lua legătura cu el. Imediat, toți salvamontiștii disponibili din Argeș au fost mobilizați către zona intervenției. În total, 22 de salvamontiști au pornit spre locul în care a fost semnalat incidentul. Târziu, în cursul serii, aceștia au reușit să ajungă la baza zonei în care bărbatul de 54 de ani căzuse aproximativ 180, poate chiar 200 de metri, și și-au dat seama că nu se mai putea face nimic pentru salvarea vieții turistului polonez.

Vântul puternic și ceața au îngreunat misiunea de recuperare

În același timp, salvamontiștii au început acțiunea de evacuare a trupului neînsuflețit, însă aceasta a fost suspendată la ora 01:30 din cauza condițiilor meteo extreme de pe munte, cu vânt puternic și ceață. Astăzi dimineață, la ora 07:30, salvamontiștii au reluat acțiunea de evacuare a trupului neînsuflețit al bărbatului de 54 de ani care a căzut în zona Vârfului Mircii. Este o acțiune deosebit de dificilă, atât din cauza condițiilor meteo, cât și a reliefului. Operațiunea este estimată să se încheie târziu, în cursul zilei de astăzi.

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Ceilalți 18 turiști din grup au ajuns în siguranță la Cabana Podragu

Ceilalți 18 turiști au fost îndrumați către Cabana Podragu și sunt în siguranță. Salvamontiștii avertizează însă asupra condițiilor meteo care se pot schimba rapid în zonele montane de mare altitudine. Acest lucru trebuie luat în considerare de toți cei care planifică excursii în astfel de zone, indiferent de masiv.