Și-a văzut bunicii murind în fața lui. Clipe de coșmar pentru un băiețel de 8 ani, după un accident în Mureș

Un băieţel de doar opt ani a trecut prin momente de neimaginat - a fost implicat într-un accident rutier extrem de grav, în care şi-a văzut bunicii în ultimele clipe de viaţă.

Imagini greu de privit, filmate pe DN15, în localitatea mureşeană Gorneşti. Cel mic se afla în maşina condusă de bunicul său care, la un moment dat, a pierdut controlul şi a intrat pe contrasens, acolo unde a izbit frontal un autoturism.

Martorii spun că acesta ar fi adormit la volan. Atât bărbatul de 71 de ani, cât şi soţia sa de 69 de ani care se afla pe locul din dreapta, au murit pe loc.

Medicii ajunşi la faţa locului nu au putut decât să constate decesul. Copilul a scăpat ca prin minune cu viaţa şi a fost dus de urgenţă la spital. Şi cele trei persoane din autovehiculul lovit au avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă.