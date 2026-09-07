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Video Șofer alergat cu cuțitul pe o șosea în Galați. Momentul, surprins de o cameră de bord

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Editor Adrian Obreja | Timp citire: 1 minut
Publicat la 07.09.2026, 13:34 | Modificat la 07.09.2026, 13:34

Un conflict între doi şoferi se putea transforma într-un carambol, aseară, pe un drum din Galaţi. Cei doi şi-au oprit maşinile, iar disputa dintre ei a escaladat rapid, într-o încăierare şi ameninţare cu armă albă.

În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum unul dintre şoferi este alergat cu un cuţit de un bărbat din cealaltă maşină.

În timp ce omul fugea să se salveze, maşinile erau oprite chiar în mijlocul drumului. Deocamdată nu se ştie de la ce a pornit scandalul şi nici dacă cineva a fost rănit. Imaginile au ajuns și la polițiști, care au anunțat că fac cercetări.

Adrian Obreja
Adrian Obreja
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