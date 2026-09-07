Nicușor Dan nu a vrut să răspundă când va desemna un premier: "Aceste 4 luni sunt un eşec pentru toţi"

Preşedintele Nicuşor Dan nu a vrut să răspundă, luni, când va face o nouă nominalizare de premier. Şeful statului a mai declarat că aceste patru luni sunt un eşec pentru toată lumea.

Preşedintele Nicuşor Dan nu a vurt să răspundă, luni, la întrebările legate de desemnarea unui nou premier. Întrebat ce exemplu crede că dau politicienii din zilele noastre dacă în patru luni de zile nu au reuşit să ajungă la un guvern cu puteri depline, şeful statului a răspuns că această perioadă reprezintă un eşec pentru toată lumea.

”Ca să mergem în zona de educaţie, mult timp, inclusiv în şcoala pe care am făcut-o eu, ne-am concentrat pe succesul individual şi pe dobândirea de competenţe individuale şi cred că lipseşte sau e mult mai puţin prezent în cultura noastră încercarea, educaţia de a lucra în echipă. Şi cred că asta este unul din lucrurile pe care să ne concentrăm, în cursul şcolii, şi asta se vede.

Dacă ani de zile tu ai fost educat să te ocupi de tine şi să neglijezi comunitatea, asta se vede şi din interacţiune. Şi evident că e un eşec pentru toată lumea. Aceste patru luni sunt un eşec pentru toată lumea. (…) Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite”, a precizat el.

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Întrebat dacă acesta este sfatul lui pentru politicieni, să lucreze împreună, Nicuşor Dan a răspuns: ”Trăim într-o societate tot mai complexă, în care oamenii, pentru a realiza diferite obiective profesionale, trebuie să-şi pună competenţele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică, ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite”, a menţionat el.

Nicuşor Dan, despre legea salarizării

Întrebat despre legea salarizării, preşedintele Dan a spus că "din perspectiva agențiilor de rating, care au văzut ce se întâmplă în perioade electorale, ar fi foarte sănătos să avem o lege a salarizării în cursul acestui an, eventual odată cu legea bugetului național pe 2027".