Vremea de mâine 7 septembrie. Zona din țară unde temperaturile vor coborî până la 3 grade Celsius

Vremea se va menține în general frumoasă, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, iar vântul va sufla slab până la moderat, în timp ce diferențele de temperatură dintre zi și noapte vor deveni tot mai evidente.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va slăbi treptat în intensitate, dar în prima parte a nopții va mai avea unele intensificări în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, cu viteze la rafală de până la 60...80 km/h. Temperaturile minime, mai scăzute decât în noaptea precedentă, vor fi cuprinse între 2...4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 17...18 grade pe litoral.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 7 septembrie în ţară

Vremea va fi frumoasă și cu valori termice apropiate de cele normale pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 3...5 grade în zonele depresionare și 17...18 grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Noaptea, izolat va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 7 septembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă, iar regimul termic caracterizat de valori normale pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 12...14 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi puțin mai caldă decât astăzi, însorită, iar temperaturile maxime vor atinge 23 de grade. Nu sunt anunţate precipitaţii, iar vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 7 septembrie la munte

Vremea va fi frumoasă, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, mai mult senin în masivele sudice, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea, izolat pe văi și în depresiuni va fi ceață.

Hartă meteo zona montană

Vremea de mâine 7 septembrie la mare

Vremea va fi predominant frumoasă, normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 26 de grade, iar cele minime între 13 și 18 grade.

Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade.