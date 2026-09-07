Moartea unui român, provocată de o explozie produsă într-un orăşel din sudul Italiei este anchetată de carabinieri. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 40 de ani, şi-ar fi pierdut viaţa în timp ce făcea o bombă artizanală pentru a sparge un bancomat.

Una dintre principalele ipoteze ale anchetatorilor este că românul şi un complice italian manipulau materiale explozive în momentul în care s-a produs deflagrația.

Românul era stabilit în Italia de mai bine de 10 ani. Disparţia complicelui său fusese anunţată de familie înainte ca autorităţile să identifice victimele exploziei de la bancomat.

Identificaţi după amprente

Explozia a avut loc într-o zonă rurală din apropierea orașului Andria, în sudul Italiei. Alături de el și-a pierdut viața un italian de aceeași vârstă. Potrivit informațiilor preliminare, autoritățile italiene au reușit să obțină indicii cu privire la identitatea celor doi bărbați prin analizarea amprentelor, a unor semne distinctive și a altor elemente găsite la fața locului.

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Printre acestea s-ar afla și un cercel. Identitățile victimelor urmează să fie confirmate oficial după efectuarea autopsiilor la Policlinico din Bari. În paralel, sunt realizate expertize medico-legale, dactiloscopice și genetice, inclusiv analize ADN.

În cadrul verificărilor, anchetatorii au identificat în apropierea vilei un autoturism Ford Kuga care fusese declarat furat. Proprietatea aparține unui bărbat în vârstă de 77 de ani, aflat în atenția autorităților. Până acum, anchetatorii nu au stabilit însă existența unei legături între acesta și explozie.