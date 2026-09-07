Fugarul care a spart filtrele poliţiei bulgare, prins pe un câmp din Dolj. Moldoveanul rănise 2 agenţi

Fugarul de 26 de ani, care a furat o maşină în Bulgaria, a spart baricadele poliţiei din ţara vecină şi a rănit doi agenţi, a fost prins luni pe un câmp din Dolj. Individul a fost căutat în ţara noastră, inclusiv cu ajutorul unui elicopter MAI.

Individul de 26 de ani a intrat la noi în ţară prin Vama Giurgiu. A dat prima dată nas în nas cu poliţiştii tocmai în Strehaia, în judeţul Mehedinţi, la aproape 400 de kilometri de graniţă. Agenţii i-au făcut semn să se oprească, dar cetăţeanul din Republica Moldova a trecut în viteză pe lângă echipaje şi a reuşit să scape de urmăritori. A abandonat maşina la marginea unei păduri şi s-a făcut nevăzut.

Peste 100 de poliţişti mobilizaţi în căutarea individului

Sunt peste 100 de poliţişti din patru judeţe care au împânzit pădurea. Aici a fost văzut ultima dată individul care a dispărut fără urmă printre copaci.

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Căutări au fost şi din aer, cu un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne.

Cu elicopterul mai sunt echipaje către Strehaia. E foarte mare pădurea.

Avea o identitate falsă în România

Bărbatul căutat este Iulian Drăgan. Anchetatorii spun că în România se folosea, însă, de o identitate falsă. Se dădea drept un George Andrei Ivan, de loc din Iaşi. În Bulgaria, Drăgan a comis o listă lungă de infracţiuni. Cea mai recentă l-a pus direct pe lista urmăriţilor general: ajutat de o femeie, a furat maşina pe care ulterior a folosit-o ca să intre în România.

Poliţiştii au încercat să îl oprească, dar bărbatul a spulberat o baricadă a poliţiei şi a rănit doi agenţi. Ce nu ştia fugarul este că maşina pe care a furat o avea instalat un sistem de urmărire. Aşa au reuşit anchetatorii bulgari să le spună poliţiştilor români de unde să înceapă căutările.

"Normal că ne este teamă. Poate să vină peste noi acum, în casă. E periculos. Mai ales dacă te opreşte şi îţi dă în cap", spune oamenii.

Bărbatul este acuzat de anchetatorii bulgari de furtul a două maşini, de fals şi uz de fals. După cursa ilegală, la lista infracţiunilor se vor adăuga şi infracţiuni de ultraj şi vătămare corporală.