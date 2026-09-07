Până să îi scoată la tablă şi pe potenţialii premieri, preşedintele Nicuşor Dan a fost şi el prezent la festivităţile de deschidere a noului an şcolar. A ales o şcoală pe care o consideră un exemplu. Nu din Capitală, nu dintr-un oraş mare, ci dintr-un sat. Şcoala din Curcani, unde a fost testat un program-pilot care, conform rezultatelor elevilor din anul trecut, chiar a funcţionat. Şi e cu atât mai important cu cât elevii din mediul rural pornesc, de cele mai multe ori, cu un dezavantaj.

Președintele României vorbit cu elevii, a râs, a glumit cu ei și, bineînțeles, ca la început de an, le-a dat și o problemă de matematică celor mai mici, care nu au învățat încă înmulțirea.

Nicușor Dan a ajuns aici înainte de ora 10:30 și a stat o oră și jumătate. A vorbit cu elevii și cu profesorii, a vizitat întreaga școală și laboratoarele acesteia. Președintele dă această unitate de învățământ drept exemplu de bune practici, pentru că aici, la Școala Gimnazială Nr. 1 din Curcani, profesorii au reușit să reducă rata abandonului școlar.

Este o școală specială, care funcționează după un program-pilot ce le permite elevilor să învețe interactiv și să aibă cursuri inclusiv afară, în aer liber. La declarațiile de presă pe care le-a susținut după ora 12:00, președintele a pus accentul pe faptul că sistemul de educație din România nu este suficient finanțat de ani de zile, iar acest lucru se vede și se simte în calitatea educației.

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De altfel, a vorbit și despre meseria de profesor, care nu mai este atractivă, iar acest lucru ar trebui să se schimbe. În paralel, Nicușor Dan a spus că ar trebui să se schimbe și mentalitatea părinților care spun că nu mai au încredere în profesori și că știu ei mai bine cum ar trebui să învețe copiii.

După această vizită, președintele a mers și la primărie, iar de acolo a pornit spre București, pentru că astăzi, la ora 15:00, are loc, la Palatul Cotroceni, ședința CSAT.