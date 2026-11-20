O elevă de 16 ani de la Colegiul Național George Coșbuc din Cluj-Napoca a ajuns la spital, după ce i s-a făcut rău în timpul orelor de curs. Incidentul s-a petrecut marți, 17 noiembrie, iar primele verificări indică posibilitatea ca starea fetei să fi fost provocată de consumul unei substanțe. Polițiștii încearcă acum să stabilească despre ce este vorba și dacă aceasta are efecte psihoactive.

Totul s-a întâmplat în jurul orei 12:00, în timpul unei ore de curs. Elevei i s-a făcut rău, iar cadrele didactice au dus-o mai întâi la cabinetul medical al colegiului. A fost anunțată familia și a fost solicitată intervenția unui echipaj de ambulanță, care a transportat-o la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Conducerea Colegiului Național „George Coșbuc” a informat Inspectoratul Școlar Județean Cluj despre incident și a anunțat că oferă sprijin instituțiilor care fac verificări. Din surse neconfirmate încă oficial, fata ar fi pus cannabis în aparatul de vapat.

Ce spun oamenii legii

La data de 19 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la o situație petrecută la data de 17 noiembrie a.c., în incinta unei unități de învățământ. Conform primelor informații, în jurul orei 12.00, în timpul unei ore de curs, unei eleve, în vârstă de 16 ani, i s-ar fi făcut rău.

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Aceasta a fost condusă la cabinetul medical al unității de învățământ, iar ulterior a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical de urgență, care a transportat-o la o unitate medicală pentru investigații și îngrijiri de specialitate. În urma verificărilor efectuate, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea ca starea de rău a elevei să fi fost determinată de consumul unei substanțe.

În acest context, polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a naturii substanței, a eventualelor efecte psihoactive ale acesteia, precum și a unei posibile legături cu starea de sănătate a elevei.

Reacția Inspectoratului Școlar Cluj

Și Inspectoratul Școlar Cluj a reacționat în acest caz. "Conducerea Colegiului Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca a informat Inspectoratul Școlar Județean Cluj cu privire la circumstanțele producerii incidentului în spațiul unității de învățământ preuniversitar, în timpul orelor de curs, în data de 17 noiembrie 2026, în jurul orei 12:00.

Imediat după producerea incidentului, la nivelul unității de învățământ au fost dispuse primele măsuri - a fost anunțată familia persoanei implicate, a fost solicitat sprijinul serviciului de ambulanță și au fost informați reprezentanții Biroului de Siguranță Școlară, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. Totodată, au fost acordate primele îngrijiri medicale la cabinetul medical din incinta colegiului.

Conducerea Colegiului Național „George Coșbuc” colaborează pe deplin cu toate instituțiile competente și oferă întregul sprijin necesar pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs incidentul, potrivit legislației în vigoare", spune inspectoratul.