Ieșit din închisoare de mai puțin de jumătate de an, un individ de 27 de ani a băgat în spital trei oameni, printre care și o adolescentă de 16 ani. A gonit prin Lugoj cu poliția pe urme, după ce, băut și fără permis, a furat o mașină și nu a oprit la semnalele agenților. Ca într-un film de acțiune, s-a lăsat urmărit minute bune, până când reflexele l-au trădat și a provocat un accident devastator.

E deznodământul unei urmăriri ca-n filme, al cărei protagonist este un tânăr de 27 de ani. Cu poliția pe urme, individul nu poate stăpâni mașina și lovește autoturismul condus de o tânără de 20 de ani. Impactul aruncă vehiculul direct pe terasa de pe trotuar. Mobilierul e spulberat în toate direcțiile, iar unul dintre clienți scapă miraculos fără răni grave.

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"Am auzit o bufnitură și atât. Groaznic a fost. Groaznic, groaznic, groaznic a fost. Ferească Dumnezeu. Roata era aici" spune o femeie.

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"S-au auzit sirenele poliției, o bubuitură puternică. Am ieșit toți să vedem ce s-a întâmplat, era mașina în terasă și mai era o mașină - vreo 30 de metri mai încolo" spune un martor.

Din autoturismul lovit coboară speriate și în stare de șoc șoferița de 20 de ani și prietena ei de 16 ani. Martorii le ajută și le așază pe marginea drumului până ajunge ambulanța.

"Pasagera din dreapta, de 16 ani, care purta și ea centura de siguranță a suferit un traumatism toraco-abdominal, care prezenta echimoze latero-cervicale dreapta și hemitorace anterosuperior drept" spune Cătălin Bălan - manager Spitalul Municipal Lugoj.

"Venea dinspre primărie și fetele veneau dinspre Timișoarei. Au plonjat, mașina a intrat pe terasă" explică proprietara terasei.

"Poliția pe urmele lui, că a fost beat, că nu a vrut să oprească la semnalele polițistului. Mai rău ca-n filme" spune un martor.

A făcut accident fugind de poliţie

Goana nebună începuse la câteva străzi distanță. Agenții de la rutieră au văzut că individul conduce haotic și au încercat să-l oprească. În loc să se supună, bărbatul de 27 de ani a apăsat și mai tare accelerația. Cinci minute a fugit de poliție până să facă accident. Abia când au pus mâna pe el polițiștii și-au dat seama că îl cunosc.

"Individul fusese eliberat din închisoare în urmă cu doar cinci luni, după ce executase o pedeapsă pentru tâlhărie. Acum, spun polițiștii, a bifat un întreg șir de infracțiuni. A furat mașina, s-a urcat la volan fără permis și băut, a refuzat să oprească la semnalul agenților, iar apoi a provocat și un accident" spune reporterul Observator Iulia Pop.

1,02 la mie în aerul expirat a arătat etilotestul. În prima jumătate a anului, polițiștii au depistat peste 12.000 de șoferi băuți.