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Video Intervenţie brutală a unui poliţist în Sectorul 1: a aruncat florile vândute de bunicuţă pe trotuar

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.08.2026, 13:26 | Modificat la 29.08.2026, 13:27

Intervenţie controversată a Poliţiei Locale din Sectorul 1, chiar în centrul Bucureştiului.

Un agent a fost filmat când arunca la pământ florile şi fructele vândute de o femeie pe trotuar. Un agent a fost filmat când arunca la pământ florile şi fructele vândute de o femeie pe trotuar.

Edilul a dispus cercetarea disciplinară a poliţistului, pe care îl acuză de comportament abuziv. Şi a cerut ca astfel de intervenţii să fie făcute pe viitor cu mai mult calm şi respect.

Redactia Observator
Redactia Observator
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politie bucuresti sector 1
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