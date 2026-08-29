Un agent a fost filmat când arunca la pământ florile şi fructele vândute de o femeie pe trotuar. Un agent a fost filmat când arunca la pământ florile şi fructele vândute de o femeie pe trotuar.

Edilul a dispus cercetarea disciplinară a poliţistului, pe care îl acuză de comportament abuziv. Şi a cerut ca astfel de intervenţii să fie făcute pe viitor cu mai mult calm şi respect.