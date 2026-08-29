Pățania unui turist britanic în București. Cum a ajuns să fie amendat, fără să ştie, într-un autobuz STB

Ghinion chiar în prima zi în Bucureşti. Un turist britanic a povestit pe Reddit cum a ajuns să fie amendat într-un autobuz STB.

Turistul spune că a urcat în autobuz și a încercat să achite imediat călătoria. A avut însă probleme cu plata, cardul fiind respins de mai multe ori.

În apropiere se afla un controlor care vorbea cu alți călători străini, care îl ignorau. După ce a observat problema cu plata, angajatul STB s-a îndreptat sprer el. Britanicul i-a explicat că este pentru prima dată în Bucureşti iar cei doi au ajuns să comunice cu ajutorul Google Translate.

Angajatul i-ar fi spus că trebuie să facă plata folosind telefonul, dar britanicul susține că a înțeles că i se oferă o soluție pentru plata biletului. Abia după ce a achitat cei 80 de lei şi-a dat seama că reprezintă o amendă, nu contravaloarea biletului.

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Mesajul turistului britanic

"Eram în Bucureşti de mai puţin de 24 de ore. Pentru prima dată. M-am urcat în autobuz și mi-a luat cam un minut să plătesc. Am încercat să plătesc, dar cardul continua să fie respins. Era acolo un controlor (înainte să-mi dau seama cine este) care vorbea cu niște străini, iar aceștia îl ignorau. De îndată ce a văzut că îmi este respins cardul, a alergat spre mine. Nu știam exact ce vrea, dar i-am explicat că sunt turist.

Apoi mi-a vorbit folosind Google Translate și mi-a explicat că trebuie să plătesc pe telefonul lui. M-am gândit că este în regulă și am apropiat cardul, iar la final mi-a încasat 80 de lei și a înregistrat-o ca amendă. Camerele de supraveghere ar arăta clar că eu încercam să plătesc înainte de a interacționa cu acest om.

Simt că a făcut abuz de putere, mai ales după ce am aflat că el blocase sistemul în timp ce eu încercam să plătesc. Dacă blocase aparatele pentru ceilalți călători, nu ar fi trebuit să mă împiedice pe mine să plătesc pe calea normală. În plus, nu mi-a explicat că este o amendă, ci doar că trebuie să plătesc cu cardul. Am crezut că mă ajută pentru că îmi fusese respins cardul", a scris acesta pe Reddit.

Val de reacţii după păţania britanicului

Pentru bucureşteni este un scenariu cunoscut. Mai mulţi utilizatori au împărtăşit propriile experienţe. O parte dintre comentatori susțin că validatorul poate fi blocat la scurt timp după urcarea controlorilor în mijlocul de transport, ceea ce le lasă călătorilor foarte puțin timp pentru a-și cumpăra sau valida biletul.

Un utilizator a relatat că, într-o situație petrecută într-o gară, controlorul ar fi urcat înaintea celorlalți pasageri și ar fi împiedicat accesul la validator. Călătorii aveau bagaje și nu au putut ajunge imediat la aparat, iar câțiva dintre ei ar fi fost ulterior amendați. Potrivit acestuia, o tânără s-ar fi certat cu angajatul STB și ar fi făcut o sesizare către companie.

"E aproape ca o inițiere în viața de bucureștean. Și eu am luat aceeași amendă când am venit prima dată în București". "Bun venit în București. Poți depune o plângere pe site-ul STB".

"Sistemul e făcut exact pentru asta. Nu e vina ta, trebuie să ai biletul pregătit înainte să te urci. Camerele de supraveghere sunt doar în caz de hărțuire sau ceva de genul, nu te baza pe ele", au scris bucureştenii.