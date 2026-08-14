Robbie Williams a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o formă ușoară de autism și a mărturisit că încă se confruntă cu gânduri intruzive, potrivit Daily Mail .

Cântărețul, în vârstă de 52 de ani, spusese anterior că are ADHD, însă a povestit acum că a primit și un diagnostic din spectrul autist.

Vorbind în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate la lansarea colecției de toamnă/iarnă a brandului său de haine Hopeium, la Flannels, Robbie a spus că folosește diagnosticul ca pe un fel de "permis de ieșire din încurcătură". Artistul a explicat că a învățat să-și "antreneze creierul să fie creativ", pentru a bloca lucrurile care l-ar putea face să intre în panică sau să se sperie.

Artistul spune că își antrenează creierul pentru a ține sub control gândurile intruzive

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"Am ADHD și tocmai am aflat că am și puțin autism, ceea ce, sincer, îmi place al naibii de mult, pentru că explică foarte multe. Acum e cartea mea de scăpare, iar pentru toate lucrurile ciudate pe care le fac spun pur și simplu: «Scuze, sunt autist». Cu ADHD te poți concentra complet și total pe un lucru, 1000%, dar în cazul tuturor celorlalte lucruri pur și simplu nu poți. Întrebați-i pe copiii mei. Sunt complet obsedat să creez imagini și lucruri amuzante. Dacă fac asta, nu mă gândesc la mine, pentru că mintea mea este incredibil de creativă și poate inventa tot felul de lucruri legate de orice te-ar putea face să intri în panică sau să te sperii. De exemplu, ca să vă dați seama cât de nebunesc poate deveni, recent eram într-un avion și m-am gândit: «Dar dacă am telekinezie și gândurile mele intruzive îi spun avionului să se prăbușească?». Cam la nivelul ăsta ajung lucrurile cu care mă confrunt, așa că e mai bine să-mi antrenez creierul să facă ceva mai bun decât să-mi fac griji că aș avea puteri supranaturale și aș putea prăbuși un avion", a spus celebrul cântăreţ.

Care sunt manifestările asociate autismului

Autismul era definit cândva drept o tulburare gravă de dezvoltare, asociată cu dizabilitate intelectuală și dificultăți în învățarea sau înțelegerea limbajului.

În ultimii ani, însă, definiția a devenit mai largă. Printre manifestări se pot număra repetarea unor cuvinte sau comportamente, dificultatea de a ieși din rutină și problemele în situații sociale.

Robbie a spus anterior că a fost diagnosticat cu ADHD de trei ori, iar în octombrie a mărturisit că trăiește de mult timp și cu sindrom Tourette.