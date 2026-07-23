Românca din Italia găsită moartă în casă, în stare avansată de descompunere, ar fi fost ucisă de fostul soţ

Fostul soț este cercetat în legătură cu moartea Danielei Florea, românca în vârstă de 36 de ani găsită fără viață în seara de luni, 20 iulie 2026, în apartamentul său din Torino. Autopsia va oferi răspunsul definitiv privind cauzele decesului, însă nu există îndoială că femeia a avut parte de o moarte violentă.

Cineva a ucis-o, a înfășurat-o într-un cearșaf alb și a ascuns-o într-un pat cu ladă de depozitare, elemente care exclud ipoteza unei probleme medicale sau a unei morți accidentale. Procurorul Delia Boschetto, din cadrul Parchetului local, a deschis un dosar pentru omor intenționat. Împotriva bărbatului nu au fost dispuse măsuri restrictive.

În cazul în care ancheta va furniza dovezi certe privind responsabilitatea fostului soț, încadrarea juridică ar putea fi modificată din omor în femicid, infracțiune care prevede o serie de circumstanțe agravante, potrivit Tonino Today.

Autopsia și investigațiile medico-legale

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Examinarea medico-legală a corpului victimei, care lucra pentru o firmă de curățenie ce presta servicii la Spitalul Regina Margherita, i-a fost încredințată lui Roberto Testi, directorul Institutului de Medicină Legală din cadrul Autorității Sanitare Locale din Torino. Acesta va efectua autopsia astăzi, joi, 23 iulie.

Astfel se va putea stabili cum și când a fost ucisă Daniela Florea. În momentul descoperirii cadavrului, starea avansată de descompunere nu a permis formularea unei ipoteze privind cauza și data exactă a decesului.

Ancheta poliției

Investigațiile sunt desfășurate de Brigada Mobilă a Poliției de Stat. Polițiștii au strâns declarații de la vecini, cunoscuți și de la fostul soț al femeii de 36 de ani. Bărbatul a fost audiat în noaptea de luni, la scurt timp după descoperirea corpului.

Potrivit declarațiilor locatarilor, victima și fostul soț se întâlneau frecvent pentru a petrece timp împreună cu fiul lor în vârstă de șase ani, care suferă de dizabilități cognitive.

Copilul se află acum într-un centru de plasament

Copilul a fost găsit împreună cu tatăl său și se află în prezent în grija unui centru de plasament. Bărbatul nu locuia în apartamentul în care Florea se mutase după separare, însă venea acolo pentru a petrece timp cu copilul.

În urma cercetărilor efectuate în apartament, nu au fost descoperite urme de forțare a încuietorii, iar locuința era în ordine. Aceste elemente îi determină pe anchetatori să excludă ipoteza unui furt sau a unei tâlhării care s-ar fi încheiat tragic și să presupună că agresorul o cunoștea pe femeie.

Rămân de clarificat motivele pentru care cadavrul a fost descoperit atât de târziu, la câteva zile după deces, în urma alarmei trase de vecini și de un văr al victimei. De asemenea, trebuie lămurită dispariția de la locul faptei a câinelui ei, de care femeia nu se despărțea niciodată.