Echipa secundă a lui Dinamo a fost implicată într-un accident rutier în municipiul Câmpulung din judeţul Argeş, după ce şoferul, în vârstă de 83 de ani, a suferit un infarct. În microbuz se aflau 16 persoane. Maseurul a murit pe loc, iar alte 10 persoane au fost rănite. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Pasagerii microbuzului au fost transportați la spital pentru investigații. Jucătorii și membrii staffului au suferit răni, însă se află în afara oricărui pericol. Adrian Ropotan, antrenorul echipei secunde, are fracturi la amele mâini.

"Echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei.

Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului.

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Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit.

Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol.

Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.

Suntem în legătură directă cu autoritățile locale și instituțiile statului prezente la locul accidentului și vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informații noi.

Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă. Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori", a transmis Dinamo Bucureşti.

Ştire iniţială: Accidentul a avut loc pe strada Petre Zamfirescu din Câmpulung. ISU Argeș transmite că, potrivit primelor informații, un microbuz a intrat într-un gard. Datele din teren arată că în microbuz se aflau 16 persoane, iar două dintre acestea au rămas încarcerate. La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

A fost activat Planul Roşu

La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). De asemenea, către locul evenimentului a fost alocat și un elicopter SMURD.

Dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu o unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) și un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU Brașov, precum și cu două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Argeș, dintre care una încadrată cu medic.