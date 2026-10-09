Cercetătorii au descoperit o legătură între timpul petrecut la volan şi felul în care funcţionează creierul. Cei care conduc ore întregi în fiecare zi reţin mai greu lucruri şi gândesc mai lent. Traficul nu ne consumă doar timpul şi nervii, ci s-ar putea să ne afecteze şi capacitatea de concentrare.

Studiul făcut în Marea Britanie pe mai bine de jumătate de milion de persoane arată că oamenii care petrec mult timp în trafic pot avea probleme de memorie și de concentrare.

Cercetătorii au analizat legătura dintre timpul petrecut la volan și sănătatea creierului iar rezultatele arată că drumurile lungi făcute zi de zi pot veni cu riscuri.

În cazul persoanelor care au participat la studiu și care au menționat că petrec mai bine de două ore în fiecare zi stând în trafic, testele de inteligență au avut rezultate mai slabe.

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Specialiștii spun astfel că timpul petrecut la volan afectează creierul indiferent de vârstă și duce spre sedentarism.

Bucureştenii petrec 12 zile pe an, în coloană, în trafic

Iar în București, șoferii petrec oricum foarte mult timp stând la volan. Cel mai recent studiu arată că un bucureștean petrece 12 zile pe an doar stând în coloană. Aproape două săptămâni, timp în care ar fi putut să se odihnească, să stea cu familia sau să facă alte activități pentru care oricum nu mai rămâne timp.