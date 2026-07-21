Îi întâlnești pe stradă, se prezintă drept studenţi și te invită la un studiu biblic. O organizație religioasă prezentă în zeci de țări este acuzată de foști membri de metode controversate de recrutare. Totul începe cu întrebarea: "Ați auzit de Dumnezeu Mama?". De aici până la întâlniri religioase nocturne şi chiar botez e doar un pas. O povestesc tot mai mulţi tineri pe reţelele sociale şi tot ei vorbesc despre izolare de familie şi manipulare. Deşi autorităţile spun că organizaţia nu este recunoscută drept un cult religios, reprezentanţii ei susţin, într-un răspuns pentru Observator, că sunt înregistraţi oficial.

"Era o femeie de culoare. Ai auzit vreodată de Dumnezeu mama? N-ai vrea să vii şi tu la un studiu de-al nostru? Duminica, la 3 dimineaţa, m-am blocat.", mărturiseşte Ela, 21 de ani.

Organizație religioasă, prezentă în zeci de țări, acuzată de foști membri de metode controversate de recrutare

Cu discuţii aparent inofensive şi un presupus chestionar pentru lucrarea de licență. Aşa au încercat, pe stradă, trei aşa-zise studente la Teologie să o atragă pe Ela. Când totul s-a transformat într-o invitație la întâlniri religioase, tânăra de 21 de ani a oprit orice discuţie. A povestit totul pe o platformă de socializare şi aşa a aflat că nu e singura. Tot mai mulţi tineri mărturisesc pe TikTok că au fost urmăriţi sau abordaţi, după aceeaşi metodă, de gruparea religioasă "God Mother" fondată în Coreea de Sud.

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Tânără: "Ca orice cult, caută să te distanțeze de familie și prieteni, ca să poată să facă ce vor cu tine"

"Abordează mulți tineri și, cum este acest val cu K-pop și mulți suntem pasionați de cultura coreeană, poate să fie așa, appealing. Scopul lor final ar fi să ajung la templul lor din Coreea, unde această Dumnezeu Mamă este în carne și oase. Consideră că o să vină sfârșitul lumii și trebuie să te botezi ca să ajungi în Rai. Îți dictează și cum să te îmbraci, să-ți schimbi tunsoarea. Ca orice cult, caută să te distanțeze de familie și prieteni, ca să poată să facă ce vor cu tine.", adaugă Ela.

Tinerii mărturisesc pe TikTok cum au fost urmăriţi sau abordaţi de gruparea religioasă "God Mother"

Așa s-a întâmplat și cu Maria, dar ea a mers mai departe și a ajuns chiar să fie botezată a doua oară. Tocmai își terminase lucrarea de licență, așa că le-a sărit rapid în ajutor celor două fete asiatice. Doar că "ajutorul" a evoluat spre ritualuri departe de ochii lumii, cărora spune că s-a temut să le zică "nu".

"În zona ușii stăteau mai mulți bărbați. Mă uitam cu coada ochiului la ușă și mă gândeam ce o să se întâmple dacă refuz. Mi-au dat un halat să mă schimb. Și să mă pun în cadă. Domnul acela a citit ceva, eu am zis "Amin". Pe drum mi-au spus că oricui i-aș povesti o să zică că sunt nebună, n-o să creadă nimeni.", mărturiseşte Maria, tânără de 23 de ani.

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Adepții "God Mother" au credința că Dumnezeu există atât ca Tată, cât și ca Mamă

Unde se termină libertatea religioasă și unde începe, însă, manipularea? Adepții "God Mother" au credința că Dumnezeu există atât ca Tată, cât și ca Mamă și prezintă o femeie sud-coreeană drept "mireasa spirituală". Adepții sunt încurajați să-și doneze averile bisericii ca să ajungă în Rai, pentru că, potrivit liderilor, aurul și banii ar fi "murdari". Recrutorii au drept țintă tinerii care trec prin perioade dificile sau studenții aflați departe de familie. Prin strategia "love bombing" creează rapid un sentiment de apartenență și dependență.

Am refăcut pas cu pas traseul descris de mai mulți tineri. Totul începe pe stradă, cu o rugăminte de a ajuta o studentă la Teologie. Tinerii sunt opriți. Apoi, următoarea oprire este însă un apartament folosit drept loc de întâlnire, unde, potrivit mărturiilor, conversația ia o cu totul altă direcție.

Adepții sunt încurajați să-și doneze averile bisericii ca să ajungă în Rai

Persoană din cult: Bună ziua, cu ce vă putem ajuta?

Reporter: Am o cunoștință care mi-a zis de această biserică și voiam să știu și eu mai multe.

Persoană din cult: Nu aveți voie să înregistrați, nu e frumos, e ilegal.

Reporter: Dacă oamenii de pe stradă au mințit și au spus că sunt studenți la Teologie?

Persoană din cult: O să primiți răspuns pe mail.

În România există 18 culte religioase recunoscute oficial de stat

În România există 18 culte religioase recunoscute oficial de stat. Nu și "Dumnezeu Mamă", care nu deține un statut religios oficial aprobat de Secretariatul de Stat pentru Culte.

"Ne vom sesiza noi, ca instituție de specialitate, având în vedere practica pe care ei o desfășoară. Statul este neutru din punct de vedere religios, dar nu este neutru din punct de vedere al legii.", explică Ciprian Olinici, secretar de stat, Secretariatul de Stat pentru Culte.

Dacă la noi este abia la început, în lume există patru milioane de membri și 7.800 de lăcașuri ale acestui cult.

"Decizia aparține fiecăruia de a adera, de a se boteza, de a adopta ideile respective. Contează foarte mult educația în domeniul vieții religioase, să fie bine informat și să aibă un spirit critic foarte bine dezvoltat.", precizează sociologul Laurenţiu Tănase.

Deși subiectul a explodat prin clipuri virale pe TikTok, până în acest moment nu a fost depusă nicio plângere la poliție. Reprezentanții cultului "God Mother" din București au trimis însă un e-mail către Observator.

"Organizația noastră este înregistrată oficial în România și își desfășoară activitatea în mod transparent. (...) Am desfășurat diverse activități de voluntariat, iar drept recunoaștere am primit numeroase premii din partea guvernelor din diferite țări.", se arată în email.

Și totuși, în multe țări, gruparea a stârnit controverse și a fost subiectul unor investigații și plângeri din partea foștilor membri. Atât în Statele Unite, cât și în Coreea, acuzațiile au fost respinse din lipsă de dovezi juridice directe.