Pilotul de dronă a fost introdus oficial în nomenclatorul meseriilor. Folosite în tot mai multe domenii, de la apărare şi intervenţii de urgenţă până la agricultură şi construcţii, devin şi obiect de studiu. Politehnica din Timişoara lansează o nouă specializare: ingineria dronelor, cu predare în limba engleză.

Dronele au prins avânt pe cerul României, iar ce era odată doar o pasiune a devenit o necesitate.

O comandă de 120 de astfel de drone pentru Ministerul Apărării Naționale este doar unul dintre semnele că această industrie a depășit de mult stadiul de hobby, iar România este nevoită sa recupereze decalajul. Pilotul de dronă devine o profesie cu acte în regulă, iar specialiştii spun că ar putea fi una dintre cele mai căutate meserii tehnice ale următorilor ani.

"Turnul de control Timișoara, vă sun pentru anunțarea unui zbor cu drona. Maxim 120 de metri", spune Alexandru.

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Alexandru are aproape 10 ani de experiență în pilotarea dronelor și mii de ore de zbor în cele mai inedite locuri.

"Am zburat în cariere de extracție, în hale de procesare pentru ciment, am zburat pentru turnurile de telecom, am zburat pentru linii electrice aeriene, foarte divers. Eram operator de echipamente termografie, acum în sfârșit o să fie şi meseria noastră de piloţi recunoscută", spune Alexandru Lungu, pilot de dronă.

Vor exista cursuri acreditate, recunoscute de stat

De acum, cei care aleg această carieră vor urma cursuri acreditate și vor obține calificări recunoscute oficial de stat.

"Această calificare poate să o aibă oricine care este la nivel de liceu, cu sau fără bac. Este un lucru foarte important să știm când avem voie să zburăm, la ce altitudine, cu ce tip de dronă", explică Ciprian Iorga, iniţiatorul proiectului.

"Sunt persoane care doar s-au documentat pe internet sau au ridicat o dronă din pasiune, sau care au filmat la nunți, botezuri dar nu este foarte relevant într-un context foarte tehnologizat", explică Silvia Butea, coordonator de formare.

În paralel, Universitatea Politehnica Timişoara a lansat un program de studii unic în România: ingineria dronelor și informatică aeronautică.

Există drone heavy duty, folosite în principal în zona guvernamentală în armată.

În ultimul an şi jumătate au fost introduse în nomenclatorul meseriilor 40 de joburi noi. Printre ele şi: animator digital, artist digital, enolog, instructor de pilates sau îngrijitor de câini.