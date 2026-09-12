Emoţii şi tensiune în lumea cinematografiei. Trofeul Leul de Aur, marele premiu al Festivalului de Film de la Veneţia va fi înmânat în scurt timp. Favoritul principal pare să fie un documentar realizat de cineaştii israelieni care au luat Oscarul în 2025. Filmul lor, NAZA, a luat deja premiul neoficial pentru cele mai lungi ropote de aplauze din istoria festivalului - 25 de minute de ovaţii. Penelope Cruz, Javier Bardem sau John Malkovich sunt printre celebrităţile care aşteaptă să îşi completeze palmaresul.

Jurnaliștii israelieni Yuval Abraham și Rachel Szor au scos la iveală detalii înfiorătoare despre uciderea în masă a civililor din Fâşia Gaza. Timp de 80 de minute sunt oferite publicului discuţii cu surse din rândul serviciilor secrete şi armatei israeliene. NAZA este denumirea unui termen militar cu care israelienii au botezat... victimele colaterale aşteptate. "Cred că auzirea mărturiilor ofițerilor care au operat ei înșiși aceste sisteme de ucidere, le-au conceput, poate face negarea crimelor mai dificilă. Și există o corelație directă între tăcere sau între negarea crimelor și capacitatea lor de a persista", a declarat Yuval Abraham, jurnalist.

Între favoritele specialiştilor este şi o comedie neagră cu o distribuţie spectaculoasă

Documentarul intrat în competiţie pe ultima sută de metri a cucerit publicul. 25 de minute de apaluze după proiecţia oficială. Record absolut în istoria festivalului. La scenă deschisă au fost ovaţionaţi şi Penelope Cruz şi soţul ei, Javier Bardem, protagonişti ai filmului "Bunker", un thriller psihologic semnat de Florian Zeller. E povestea unui arhitect angajat într-un proiect dubios din cauza căruia intră în conflict cu partenera sa de viaţă. "Am fost interesat să-i am împreună pe ecran, pentru că m-am gândit că ar fi o modalitate unică de a surprinde ceva special ca un cuplu real, să ofere straturi tuturor scenelor acestui film", a declarat Florian Zeller, scenarist.

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Între favoritele specialiştilor este şi o comedie neagră cu o distribuţie spectaculoasă: John Malkovich, Sam Rockwell și Tom Waits. Aventurile unor foşti agenţi CIA trimişi pe Insula Paştelui chiar înainte de lovitura de stat din Chile, din 1973. "Wild Horse Nine" este unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului. Decernarea premiilor celei de-a 83-a ediţii a Festivalului începe la ora 20.00 şi poate fi urmărită în direct pe platforma oficială a Bienalei.