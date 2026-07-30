Vara le dă familiilor ceva ce le lipsește tot restul anului: timp. Timp de stat împreună, departe de birou și de teme. Doar că, de multe ori, până și vacanța se pierde în spatele unui ecran. Ca să evităm această capcană, au apărut taberele care îi transformă pe părinţi în colegi de joacă. Familiile merg împreună și trec prin aceleași aventuri, cot la cot. Ateliere, drumeţii şi multă relaxare.

În tabără, timpul în familie înseamnă drumeții, jocuri de echipă, orientare în natură și corturi. Fiecare activitate e gândită la fel: părinți și copii, umăr la umăr, descoperind împreună lucruri noi, departe de agitația orașului. Diana are 15 ani și e la a treia ediție. Anul acesta nu mai e doar participantă. e liderul grupului de copii și îi învaţă şi pe alţii ce a descoperit ea. "Am organizat un foc de tabără unde să putem cânta. Acolo avem cortul şi mai sus baia. Am învăţat să folosesc un stingător, să construiesc un cort, să aranjez tot ce trebuie pentru locul de campare", a declarat Diana.

Preţul pentru o astfel de tabără este 3.500 de lei, pentru un copil şi un adult

Şi Alexandra are echipa ei pe care o coordonează. "Încercăm să construim focul. Încercăm să-l facem sub formă de piramidă pentru mai multă stabilitate. Mi se pare o experienţă pe care toată lumea ar trebuii să o facă la un moment dat în viaţă. Este aer curat, este linişte, este cel mai frumos", a declarat Alexandra. Totul se întâmplă sub ochii specialiștilor, dar și ai părinților care, în felul ăsta, petrec mai mult timp alături de copiii lor.

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"Părintele, chiar dacă stă în casă cu copilul, el nu are o conexiune corectă, 24 din 24. În această tabără copilul stă cu părintele 5 zile. Ca să nu stea cu telefonul, copilul trebuie să facă ceva. Noi aici facem ceva, puteţi să vedeţi la ce i-ar folosi un telefon", a declarat Dan Irinel Ariton, organizatorul taberei. Dincolo de joacă și de timpul liber în natură, copiii învață aici și cum să reacționeze în situații de urgență.

"Chiar dacă ei se întorc în mediul lor, rămâne această tabără în mintea fiecărui copil şi a fiecărui parinte. Avem cursuri de prim ajutor, cursuri de prevenirea incendiilor", a declarat Dan Irinel Ariton, organizatorul taberei. Preţul pentru o astfel de tabără este 3.500 de lei, pentru un copil şi un adult. În funcţie de preferinţe sunt tabere de aventură, de relaxare, creative sau supravieţuire. În medie, preţurile pornesc de 3.000 de lei.