A început sezonul fructelor de pădure, iar recolta din acest an este bogată, murele se găsesc din belșug. O caserolă de 500 de grame se vinde cu 12 lei. Sunt de patru ori mai ieftine faţă de anul trecut.

Dulci, ușor acrișoare și numai bune de cules. Murele românești au apărut deja pe tarabe. Producătorii spun că vremea a fost de partea lor, iar recolta se anunță una bogată. Ion Dajiu speră să strângă peste o tonă de fructe în acest sezon.

"Acest fruct mai trebuie lăsat câteva zile. De aceea, un cules se face la 3-4 zile. Ea trebuie să aibă toate bobițele negre, o apucăm între degete, mișcăm de ea și ea s-a rupt", a spus Ion Dajiu, producător.

Diferența dintre murele din import, de pe rafturile supermarketurilor, și cele românești, luate direct de la producător, este uriașă. O caserolă de 500 de grame costă în magazine 30 de lei. La producător, aceeași cantitate costă doar 12 lei.

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"Noi o dăm cu 10 lei, 12 lei. Să știți că se vinde și cu 5 lei, acele 500 de grame. Totul depinde de felul cum vrea fiecare să și le culeagă sau să și primească fructul. În această perioadă cererea este mică, la început a fost boom-ul, acum începe să scadă cererea", a mai spus Ion Dajiu.

Iar murele nu rămân doar pe tarabe. În cofetării, deserturile cu fructe de pădure sunt acum printre cele mai căutate.

Pe lângă gustul aparte, murele sunt perfecte pentru deserturi. Aroma lor intensă și nota dulce-acrișoară adaugă un plus de prospețime, astfel orice prăjitură devine un desert de vară.

Mihalea Tomescu, cofetar: Am pregătit croissantele, urmează să le băgăm la cuptor, după care le vom răci și umple cu frișcă și cremă de fructe. E răcoros, dulce-acrișor.

Reporter: Ce alte combinații putem face cu mure?

Mihalea Tomescu, cofetar: Prăjiturică cu jeleu de mure, prăjitură cu foi cu miere și mure. Cea mai apreciată în sezonul acesta este tarta cu vanilie și fructe proaspete. Le facem în special cu vanilie și fructe proaspete, dar le putem face și cu cremă de zmeură, de sezon.

Pe lângă gust, murele vin și cu beneficii. Sunt bogate în vitamine și antioxidanți, sprijină imunitatea, sănătatea inimii și ajută organismul să facă față stresului.