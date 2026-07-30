Primele blindate COBRA II fabricate în România au fost recepționate de MApN

Ministerul Apărării Naționale a recepționat primele 12 vehicule blindate COBRA II produse în România, la fabrica din Mediaș. În total, Armata României urmează să primească 1.059 de astfel de autovehicule tactice, dintre care peste 780 vor fi fabricate pe plan local, potrivit MApN.

Producția de serie a vehiculelor COBRA II la Mediaș a început în 2026, iar primele unități realizate în România au început să fie livrate Armatei în luna iulie, a transmis MApN.

Pentru anul în curs este prevăzută livrarea a 216 vehicule produse la Mediaș, inclusiv în patru configurații noi. Până la finalizarea contractului, peste 780 dintre cele 1.059 de autovehicule comandate urmează să fie fabricate în România.

Contractul multianual a fost semnat cu producătorul turc Otokar la 27 noiembrie 2024 și are o valoare de aproximativ 4,263 miliarde de lei fără TVA, echivalentul a circa 852 de milioane de euro fără TVA.

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Acordul prevede furnizarea vehiculelor COBRA II în nouă configurații: varianta de bază și alte opt tipuri derivate.

Până la 14 mai 2026, MApN recepționase 276 de vehicule COBRA II, livrate beneficiarilor în perioada 20 decembrie 2025 - 10 martie 2026.

Ministerul Apărării susține că producția locală contribuie atât la înzestrarea Armatei României, cât și la dezvoltarea industriei naționale de apărare, prin transfer de tehnologie, know-how, crearea unei capacități moderne de producție și generarea de locuri de muncă înalt calificate.

Potrivit MApN, investițiile în industria de apărare se înscriu și în obiectivul asumat de statele aliate la Summitul NATO de la Haga din 2025 privind creșterea cheltuielilor și consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare.