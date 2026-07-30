Legea ANI a picat la vot în Senat. USR și PNL redepun proiectul fără amendamentul care îl vizează pe Fritz

Senatul a respins proiectul de lege privind modificarea legislației în domeniul integrității publice, deși actul normativ fusese adoptat cu o zi înainte de Camera Deputaților. Dezbaterea a fost dominată de acuzații politice privind situația primarului municipiului Timișoara, Dominic Fritz, liderii PSD susținând că retrimiterea proiectului la comisie ar fi urmărit "salvarea" acestuia, în timp ce USR și PNL au anunțat că vor relua procedura legislativă fără amendamentul contestat.

Senatul a respins, joi, proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii publice, care miercuri a trecut de Camera Deputaţilor.

Proiectul a întrunit 55 de voturi "pentru", 28 "abţineri", iar 29 de senatori "nu au votat".

Proiectul a fost dezbătut în pofida solicitării liderului grupului PNL din Senat, Daniel Fenechiu, de retrimitere a actului normativ la Comisia juridică pentru a fi pus în acord cu unele observaţii ale departamentul legislativ al Camerei Deputaţilor. Solicitarea a fost respinsă de plen cu 45 de voturi "pentru", 47 "contra" şi 16 nu au votat.

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Un amendament propus de preşedintele Comisiei juridice a Senatului, Cristinel Rujan, a generat ample discuţii în contradictoriu în plen. Amendamentul prevede că "persoanelor faţă de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii, le încetează de drept funcţia sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii".

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a afirmat că solicitarea de retrimitere la comisie a proiectului ar avea ca scop "salvarea lui Dominic Fritz", dar liderul senatorilor USR, Sorin Şipoş, a susţinut că amendamentul nu este constituţional, "România riscând să piardă 770 de milioane de euro", ca jalon PNRR.

Sorin Şipoş a anunţat că PNL şi USR vor reintroduce proiectul în circuitul legislativ, dar fără amendamentul disputat, astfel încât să fie aprobat în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare.