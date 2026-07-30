Diploma mai poate aştepta. Banii, nu! Studenţii de azi nu-şi mai petrec vara lenevind pe plajă, acum îşi caută joburi de sezon. Unii se fac animatori la petreceri de copii, alţii au norocul să muncească fix în domeniul pe care îl studiază. Cine jonglează cu şcoala şi jobul în acelaşi timp, câştigă în jur de cinci mii de lei pe lună.

Andreea e studentă în anul cinci la Medicină. Dar vara dă halatul pe costumul de animatoare pentru copii.

"Am intrat la facultate şi cumva viaţa m-a lovit. Am zis: ok, trebuie să fac ceva, să găsesc ceva, nu pot să mă bazez doar pe cei din jurul meu, trebuie să fac şi singură. Este o oportunitate nu doar de a câștiga banii mei, ci şi de a evolua pe planul ăsta de public speaking", a declarat Andreea, studentă la Medicină în anul 5.

Aproape 5.000 de lei pe lună din petrecerile pentru copii

Articolul continuă după reclamă

Şi Bianca scoate din joacă aproape 5.000 de lei pe lună.

"Mă scoate din zona de confort, îmi place foarte mult că este dinamic. Se câştigă bine, nu pot să mă plâng. Şi este foarte flexibil, poţi să îţi adaptezi în funcţie de programul tău", a precizat Bianca, studentă la Medicină în anul 3.

Alţii merg pe scurtătură. Prin programul de internship plătit al Universităţii de Ştiinţele Vieţii, au ajuns direct în fermele universităţii, unde învaţă meserie pe teren.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească studenţii pentru un loc de muncă în livadă

"Eu m-am obişnuit foarte repede, având în vedere că e cel de-al doilea an, am deja destule cunoştinţe, ştiu cum să fac, cum să găsesc locurile îmi e foarte uşor", a transmis Elena, studentă.

"Am decis să aleg o variantă mai sigură care plăteşte la fel de mult şi unde stresul este mult mai mic, deoarece lucrez eu în ritmul meu", a adăugat Luca, student.

"Am vrut foarte mult ceva în domeniu pentru că se caută experienţă în domeniu şi este foarte, foarte greu să o obţinem", a punctat şi Ana Maria, studentă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cât câştigă studenţii care lucrează în fermele universitare

Două mii de lei pe lună câştigă studenţii care lucrează în fermele universitare.

"Pe lângă cele 32 de burse de internship, pe care Universitatea le pune la dispoziţie, mai avem şi 7 internshipuri care sunt susţinute de colegii de-ai noştri din domeniu", a explicat Vasile Stoleru, prorector USV Iaşi.

Doar că, la capitolul muncă în timpul şcolii, România stă tot la coada Europei. Potrivit Eurostat, abia 2% dintre tinerii din sistemul de învăţământ au şi un job. De peste zece ori sub media europeană, de 25%.