Ce facem atunci când nu prea avem unde prinde viteză în trafic? Mai ales noi, bucureştenii, care mai mult stăm decât să mergem. Alegem să schimbăm volanul cu ghidonul. Iar avantajeze sunt clare - motocicletele și scuterele scurtează drumul spre serviciu și reduc cheltuielile cu carburantul. Dar alegerea unui model potrivit și pregătirea pentru sezonul rece sunt esențiale pentru siguranță. În primele opt luni ale anului, 65 de motocicliști și-au pierdut viața pe șoselele din România.

Sunt imagini tot mai des întâlnite în oraşele mari. Coloana înaintează greu, însă pe două roți, drumul spre serviciu este mult mai scurt. Este şi motivul pentru care tot mulţi șoferi schimbă volanul cu ghidonul.

Reporter: Ai şi maşină, ai şi motor?

Motociclist: Da, ambele! Până la lucru, uneori fac o oră şi un sfert cu maşina. Acelaşi drum îl fac în 20 de minute cu motorul. Nu se compară!

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"Noi, cei cu motorul, mai ales vara, suntem foarte privilegiaţi. Eu folosesc motorul la muncă şi ajung foarte rapid. În loc de 30 de minute, ajung să fac 15-10 minute, până la muncă.", adaugă un alt motociclist.

Pentru începători, scuterul este vehiculul cel mai recomandat. Este uşor de condus şi necesită doar categoria B şi un curs de 10 ore la o şcoală moto. Iar consumul în oraş, este de 6-7 ori mai mic, faţă de un autoturism.

"2 litri la sută. Este un scuter potrivit, pentru ceea ce înseamnă mobilitate urbană, din punctul A în punctul B avem un consum redus, avem o putere de 12,5 cai putere. Este un scuter destinat în primul rând începătorilor, sau celor care vor să fenteze traficul într-o zi aglomerată, așa cum este în marile orașe.", spune Diana Bratu, consilier vânzări dealer moto.

Cererea se vede și în programul Rabla. Anul acesta, la sesiunea din august, cele 15 milioane de lei pentru vehicule pe două roți s-au epuizat în mai puțin de patru minute. Și în showroom-uri, dealerii spun că vânzările continuă să crească.

"Anul acesta, față de anul trecut, discutăm de o creștere de 25%. Față de acum 5 ani s-au dublat, chiar triplat vânzările. Prețurile pot pleca de la 3000 și ceva de euro, în sus!", explică Ștefan Tomiță, director de vânzări dealer auto-moto.

Înainte de cumpărare, specialiștii recomandă să testăm mai multe modele. Poziția la ghidon, greutatea și ușurința cu care le manevrăm contează mai mult decât aspectul. Mulți dealeri oferă gratuit această posibilitate.

În România, vânzările de motociclete și scutere au explodat în ultimii cinci ani. Tot mai mulți șoferi dau volanul pe ghidon, sătui să piardă timp în coloane. Iar pentru cei care merg pe două roți și în lunile reci, pregătirea motocicletei pentru iarnă începe acum.

"Cu cât scad temperaturile, motocicleta trebuie adaptată. Ca să o putem folosi în condiții de siguranță, trebuie să adaptăm presiunea din pneuri, să fim siguri că avem lichidele care trebuie, să reziste pentru frig, lichidul de frână trebuie schimbat. Trebuie să fim atenți la anvelope și la echipamentul pe care îl purtăm pe noi.", spune Alami Baha, specialist siguranță rutieră.

Cât de vulnerabili sunt motocicliștii se vede în bilanțul accidentelor. În primele opt luni ale anului, 65 au murit pe șoselele din România, iar alți 244 au fost răniți grav. Pe două roți, putem câștiga timp. Dar fiecare drum trebuie să se termine cu bine.