Pe lângă trotinetele şi bicicletele electrice, mai avem o grijă în trafic: skateboardul electric. Un tânăr a fost filmat în timp ce se strecura printre maşini pe o placă ce poate atinge viteze de până la 40 de kilometri pe oră. Inconştienţă curată, spun specialiştii, care atrag atenţia: orice clipă de neatenţie se poate transforma într-o tragedie.

Imaginile surprinse de un șofer arată cât de periculoasă a fost cursa acestui tânăr, prin trafic, pe un skateboard electric.

"E riscant pentru ei. Eu, în fiecare zi, aproape calc pe câte doi, trei. Nu sunt obişnuit să-i văd. Numai Dumnezeu a făcut să nu omor pe careva! Dacă nu se văd anumite motoare, dar să îi vedem pe cei cu skateboardurile! E complicat...", spune un şofer.

Legea interzice circulaţia cu skateboardul electric pe drumurile publice

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Legea interzice circulaţia acestor vehicule pe drumurile publice, iar cei care încalcă regulile riscă amenzi de peste 1600 de lei. În plus, în cazul unui accident, situaţia se complică. Skateboardurile electrice nu au asigurare, iar şoferii implicaţi pot rămâne fără despăgubiri.

"Ele sunt conduse de tineri care nu au cunoștințe teoretice și nici practice privind deplasările pe drumurile publice. Schimbă direcția de mers fără să se asigure. Te trezești cu el în partea dreaptă sau în partea stângă, schimbi o direcție de mers, automat că îl acroșezi. Este un pericol", spune Aurel Moraru, specialist în trafic rutier.

Costi are un skateboard electric de trei ani. L-a folosit doar în zone sigure, pe alei sau pe trotuare. Spune însă că nu s-ar aventura niciodată printre maşini.

"Este destul de riscant, având în vedere traficul. Este doar de agrement, atât, de distracție, nu fac naveta cu el. Este ușor de manevrat, nu la fel de ușor ca o trotinetă", spune Costi.

Viteza şi frâna sunt controlate dintr-o telecomandă

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Preţul unui astfel de skateboard porneşte de la 1500 de lei şi poate ajunge la câteva mii de lei pentru modelele performante.