Cu ceapă? Fără? Amestecate cu maioneză, sau bătute doar cu ulei? Coapte pe jar, sau prăjite în cuptor? Pe tarabe au apărut primele vinete româneşti din acest sezon şi, odată cu ele s-a reaprins şi eterna dispută a celor care cred că reţeta lor e cea mai cea. Am căutat şi noi salata de vinete perfectă, până să descoperim că ne plac cam toate, la fel de mult.

O savurăm cu toţii, dar nu cu toţii ştim povestea principalului ingredient. Vinetele au ajuns în Europa din Asia, cu ajutorul lumii arabe. De-a lungul secolelor, rețeta s-a răspândit în tot spațiul balcanic și mediteranean. Şi fiecare popor a adaptat-o după propriul gust.

Salata de vinete pare una dintre cele mai simple mâncăruri din lume: Dar dacă întrebi zece români cum se face corect, primești cel puțin 11 rețete diferite. Cu ceapă sau fără, cu maioneză ori simplă. Un lucru rămâne însă neschimbat: combinația aceasta de pâine proaspătă, roșii bine coapte, puţină brânză și salată de vinete – asta este gustul suprem al verii.

Alina e bucătar cu experienţă, dar salata de vinete o face tot după reţeta învăţată de la bunica sa. Preparatul îndrăgit de toţi nu se mânâncă doar acasă. Îl găsim la loc de cinste şi în meniurile restaurantelor, care vând zilnic zeci de kilograme de salată de vinete.

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"Noi o să alegem varianta clasică. Am luat 5 bucăţi de vinete, le-am înţepat să nu explodeze în cuptor, le-am pus frumos aproximativ 45 de minute ca să se coacă. Le-am curăţat, le-am pus la scurs. Mai departe ne ocupăm de maioneză, tot clasic", a spus Alina Bereczki, bucătar.

Nici ceapa nu trebuie să lipsească, fie ea albă sau roşie, după preferinţe. Secretul bucătarului face diferenţa.

Doar că rețeta perfectă nu există. Fiecare casă are propria variantă și propriile secrete. Unii nu concep salata fără ceapă. Alții spun că maioneza strică gustul. Unii pun ulei de măsline, alţii rămân fideli uleiului de floarea soarelui. Tradiționaliștii jură că vinetele trebuie musai coapte pe jar, altfel nu mai au aceeași aromă.

"Noi o facem foarte simplă. Tăiem ceapa, nu o răzuim". "Punem şi ulei de floarea soarelui şi ulei de măsline". "Şi eu mai pun şi un strop de oţet". "Nouă ne place simplă, doar cu ulei şi sare, fără ceapă". "Maioneză, vinetele le coacem la grătar, le tocăm mărunt, ceapă măruntă. Şi sunt două variante: ori cu ceapă, ori cu usturoi", au spus oamenii.

În pieţe, vinetele româneşti se vând cu 7-10 lei kilogramul. Secretul salatei perfecte? Nu stă în ingrediente, ci în priceperea bucătarului.