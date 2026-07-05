Pisici, şopârle, şerpi, papagali sau iepuraşi. Oamenii vor să bea cafeaua sau să savureze prânzul, din ce în ce mai des, în compania lor. Mai multe terase din capitală le oferă o astfel de experienţă clienţilor. Iar cererea e atât de mare că nu le poţi trece pragul decât dacă îţi faci rezervare din timp.

Undeva în Sectorul 2 al Capitalei am descoperit o terasă unde ne putem savura cafeaua în compania pisicilor maine coon, cea mai mare rasă de feline domestice din lume. Cafeneaua, deschisă de doar o săptămână, are în grijă nu mai puţin de 14 pisici şi 4 pui.

Cafeneaua în care pisicile sunt adevăratele vedete

"Povestea a început acum câteva luni de la o idee, ,,hai să vedem cum ar fi să facem o cafenea cu pisici'. Am început să căutăm spațiu, am găsit, am început să amenajăm și am deschis. Mulți nu știu despre aceste pisici. Sunt uimiți când le văd, cât sunt de mari, cât sunt de prietenoase, chiar dacă arată mai imperioase", a spus Laura Ţânţaru, manager cafenea.

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Pentru unii clienţi, experienţa e terapeutică.

"Este chill de obicei, dar și antrenant, să zic așa, te duci, vezi o pisică, o iei în brațe, o mângâi". "Am vrut să venim să ne jucăm cu frumusețile astea", au spus oamenii.

Cei care vin la cafenea au mai multe reguli ale casei de respectat. Oricât de curioase sunt pisicile, personalul ne recomandă să nu le hrănim pentru că ele au mâncare specială pentru pisici și dacă le vedem că dorm, să nu le trezim.

De la pisici la reptile: localurile neobișnuite din Capitală

În alt colţ de Bucureşti, proprietarii unui restaurant s-au gândit la ceva mai exotic. Dacă vă plac și alte tipuri de animale, precum reptilele, pe care multe dintre ele le putem vedea doar în cărți, la acest restaurant din Sectorul 1 al Capitalei puteți servi masa împreună cu ele. În local sunt peste 60 de animale, păsări şi reptile: de la papagali, şopârle, şerpi şi scorpioni, până la porcuşori de guineea, sau iepuri.

"Cele mai multe sunt cumpărate sunt și câteva donate pentru că sunt oameni care vor să renunțe la ele și nu le mai vor și le adoptăm, le îngrijim", a spus managerul restaurantului.

Cei mai fascinaţi sunt, evident, cei mai mici dintre meseni, mai ales că au parte şi de spectacole de magie.

"Copilul nostru este pasionat de insecte și de animale și venim ocazional să interacționeze cu ele", a afirmat un părinte.

Şi la cafenea, şi la restaurant, mai ales în weekend, ar fi bine să vă faceţi rezervare, ca să nu aveţi surpriza să fiţi nevoiţi să aşteptaţi.