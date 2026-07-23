Tânăr de 20 de ani din Braşov, mort după ce motocicleta pe care se afla a fost lovită de o mașină

Un tânăr de 20 de ani a murit după ce motocicleta pe care se afla a intrat in coliziune cu o mașină, pe DN1. Acesta se afla pe vehicul alături de fratele său geamăn, în Codlea, Braşov.

Fraţii ar fi plecat de la semafor, iar conducătorul maşinii nu a acordat prioritate la virajul spre stânga. Motorul a intrat în plin în lateral. Unul dintre băieți, în vârstă de 20 de ani, a murit. Al doilea se află în stare gravă la spital. Tinerii au plecat să ajute un alt coleg de motor, care ar fi avut un accident la Ghimbav.

Ce transmite IPJ Braşov

"Din primele date obţinute la faţa locului, conducătorul unui autoturism, în care nu se mai aflau alte persoane, ar fi efectuat un viraj de schimbare a direcţiei de mers, în împrejurări ce urmează a fi lămurite în cadrul anchetei, context în care ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă ce circula din sens opus. În urma impactului, atât conducătorul motocicletei de 20 de ani, din municipiul Codlea, cât şi fratele acestuia geamăn, au suferit leziuni corporale pentru care s-a solicitat sprijin medical. Din nefericire, pentru pasagerul motocicletei, în pofida manevrelor întreprinse, s-a constatat decesul", a transmis IPJ Braşov.

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Activităţile de cercetare sunt în desfăşurare, urmând a se stabili modul în care s-a produs accidentul şi a se dispune măsurile legale corespunzătoare la finalizarea acestora, a precizat sursa citată.