Preţurile cresc, salariile nu, aşa că de undeva trebuie făcută economie. Românii renunţă încet-încet la micile plăceri: ies mai puţin la restaurant şi trec mai rar pe la salon. Datele de la statistică arată că serviciile care depind de consum au scăzut pentru a zecea lună la rând.

Distracţia şi răsfăţul au trecut în planul doi pentru români, iar asta se vede și în datele oficiale. Potrivit Institutului Național de Statistică, în luna mai, firmele care oferă servicii au încasat cu aproape 9% mai puțin decât în aceeași lună a anului trecut. Este într adevăr a zecea lună consecutivă în care acest sector este în declin.

Industria jocurillor de noroc a încasat cea mai grea lovitură, cu o scădere a cifrei de afaceri de peste 20%. Restaurantele si hotelurile sunt şi ele pe minus.

Vacanțele rămân o prioritate, în ciuda scumpirilor

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Cele de la noi, pentru că, dacă ne uităm la cifre, la vacante nu renunţă nimeni. Dimpotrivă. Agențiile de turism și tour-operatorii au avut încasări cu aproape 30 la sută mai mari decât anul trecut. Tot pe plus sunt spălătoriile și curățătoriile care au avut mai mulți clienți, cu 5%.

De ce cumpărăm mai puțin? Specialiștii spun că principalul motiv este valul de scumpiri. Față de anul trecut, serviciile din restaurante și hoteluri sunt mai scumpe cu aproape 12%. Saloanele de înfrumusețare au crescut prețurile cu aproape 15%. Si serviciile agențiilor de turism sunt mai scumpe cu aproape 10%, iar serviciile de spălătorie și curățătorie cu 13%.