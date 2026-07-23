Căutări cu deznodământ tragic în Dâmboviţa. Doi tineri de 19 ani, daţi dispăruţi în urmă cu două zile, au fost găstţi fără viaţă în râul Argeş, la patru kilometri de locul unde au intrat în apă. Autorităţile atrag atenţia că scăldatul în râuri este extrem de periculos, mai ales în perioadele ploioase debitele cresc brusc şi se formează curenţi puternici.

Cosmin şi Edi, doi prieteni de 19 ani, unul din Găeşti, celălalt din Crângurile, judeţul Dâmboviţa au plecat marţi să facă baie în râul Argeş. De atunci nimeni nu i-a mai văzut. Timp de trei zile zeci de oameni i-au căutat fără încetare. În cele din urmă operaţiunea a avut un final tragic.

După 40 de ore de căutări, trupurile celor doi tineri au fost găsite la aproximativ 4 kilometri depărtare de locul unde îşi lăsaseră hainele, pe malul râului Argeş. Zeci de jandarmi şi poliţişti au căutat alături de scafandri şi pompieri, iar trupurile lor au fost zărite în liziera aceasta din spatele meu.

Familiile lor au sperat până în ultima clipă că nu au intrat totuși în râu și că vor fi găsiţi în viaţă.

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"De două zile căutăm copiii prin apă, prin pădure, peste tot. Sute de oameni au venit să caute", spune Benone Ursaru, tatăl lui Cosmin.

Mamele celor doi tineri au stat zi și noapte pe malul râului cu sufletul la gură

"Au mai venit odată şi au mai vrut într-o zi să vină şi am aflat că vor să vină aici, le-am dat bani să plece la piscină, să nu vină la Argeş. Tot timpul le-am spus: nu vă duceţi la Argeş", explică mama lui Cosmin.

"Am fost anunţată de echipajul de poliţie că s-au identificat hainele, dacă telefonul e al băiatului şi am zis că da", spune mama lui Edi.

Reporter: Cum este apa?

Persoană: E iute. E foarte iute. Iute, iute.

Reporter: Adică sunt curenţi?

Persoană: Curenţi şi trage. Bate. Urât e. Le-am mai spus la copii să nu vină să se scalde, că a mai murit o femeie acum trei ani tot aici.

Scăldatul în râuri este extrem de periculos si tocmai de aceea este interzis.

Aici este locul unde tinerii au intrat la scăldat. O porţiune unde apa este mică, iar fundul râului este betonat, dar poate deveni extrem de alunecos când debitul este crescut. Aici şi-au lăsat hainele şi telefoanele, au mers câţiva metri pe jos şi au sărit în apă.

"Debitul de apă era în creştere. Curenţii fiind foarte puternici. Au fost zone în care sunt create ochiuri", explică Cătălin Nencescu, pompier.

Peste 100 de romani isi pierd viata in fiecare an inecati în râuri. Cinci oameni au murit săptămâna aceasta. Cele mai frecvente accidente sunt pe Olt, Mureș și Argeș.