Video Primele blindate Cobra II pentru Armata Română, produse la Mediaș. Fabrica livrează 216 anul acesta
Blindatele livrate astăzi marchează începutul producției de serie pentru cele 700 de vehicule care vor fi livrate Armatei. Conceput pentru misiuni în zone periculoase, Cobra 2 oferă protecție sporită militarilor.
Compania Otokar estimează că va livra anul acesta 216 vehicule produse integral în fabrica de la Mediaș.
"Poate prinde până la 120 de kilometri pe oră și range-ul e de 600 de kilometri"
Compania din Turcia a mutat producția blindatelor în județul Sibiu în luna februarie. Majoritatea contractului de 850 de milioane de euro semnat cu statul român va fi livrat de acolo.
"Am angajat peste o sută de oameni până acum și suntem în total 300 de angajați. Ceea ce vedeți aici este o copie similară a planului de producție din Turcia", spune managerul Automecanica Mediaș, Yusuf Fettahlioğlu.
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"Am avut noroc să prind o grămadă de proiecte de implementat. Este un proiect foarte important pentru noi", spune Delia Stupinean, angajată.
Vehiculele blindate Cobra II sunt folosite de 13 țări în peste 600 de unități NATO.