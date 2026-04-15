Tânăr din Galaţi, reţinut după ce ar fi făcut experimente chimice în bloc. Ce avea în apartament

Un tânăr de 25 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce ar fi realizat experimente chimice într-un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, fiind cercetat pentru nerespectarea regimului precursorilor de explozivi şi trafic de produse şi substanţe toxice, informează, miercuri, IPJ Galaţi, citat de Agerpres.

la 15.04.2026 , 13:54
Potrivit sursei citate, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au efectuat, pe 8 aprilie, o percheziţie la locuinţa acestuia, unde au descoperit 72 de kilograme şi 35 de litri de substanţe şi compuşi chimici, încadraţi în categoria precursorilor de explozivi şi a substanţelor toxice.

"În urma percheziţiei, au fost descoperite 72 de kilograme şi 35 de litri de diverse substanţe şi compuşi chimici, care se încadrează în categoria precursorilor de explozivi şi a substanţelor toxice. O parte dintre acestea ar fi fost depozitate într-o anexă de tip uscător, situată pe scara blocului în care acesta locuieşte, şi ar fi fost folosite pentru realizarea unor experimente chimice", a transmis IPJ Galaţi.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti, pe 8 aprilie, pentru 24 de ore, iar pe 9 aprilie, după prezentarea acestuia în faţa instanţei de judecată, cu propunere de luare a unei măsuri preventive, judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus măsura arestului la domiciliu, pentru 30 de zile.

