Urmărire spectaculoasă la Cluj. Un tânăr fără permis de conducere a furat o mașină lăsată de proprietar cu cheia în contact, iar apoi a gonit cu poliția pe urme. A lovit două mașini, dar și o femeie care se afla pe trotuar.

Tânărul de 25 de ani a profitat de faptul că o șoferiță care decărca niște bagaje și-a lăsat mașina cu cheile în contact. Deși nu are permis, a urcat la volan și a început să conducă pe străzile din oraș. Polițiștii, sesizați de șoferiță, au identificat mașina într-un alt cartier în trafic, dar șoferul nu a oprit la semnalele agenților.

A urmat o cursă de aproximativ 3 km cu poliția pe urme, iar pe o arteră extrem de circulație a acroșat un gard. Tot nu a oprit, dar atunci când a virat dreapta pentru a-și pierde urma pe o străduță din cartierul Mărăști, a lovit două mașini oprite la semafor, după care a fost proiectat într-un stâlp și a accidentat o femeie de 52 de ani aflată pe trotuar.

Trecătorii l-au imobilizat pe tânăr

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Nici măcar nu a verificat să vadă dacă victima a pătit ceva, ci a luat-o la fugă pe jos, dar a fost prins de câțiva trecători care l-au imobilizat până la sosirea polițiștilor. Femeia a fost transportată la spital în stare gravă, dar acum, spun medicii, este în stare stabilă și se recuperează.

Individul a fost testat cu aparatul etilotest, dar și drug test, dar rezultatele au fost negative. Aseară judecătorii au decis să fie arestat preventiv pentru 30 de zile.