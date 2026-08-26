Un urs a atacat o mașină aflată în coloană pe Transfăgărășan și a smuls bara din spate a autoturismului. Incidentul a fost surprins în imagini, iar șoferul, din Cluj, a rămas cu mașina avariată.

Potrivit publicației Ziarul Unirea, animalul s-a apropiat de autoturism, iar la scurt timp a apucat bara din spate și a smuls-o cu ușurință.

Martorii din zonă susțin că, cel mai probabil, este vorba despre o ursoaică, întrucât în apropiere se afla o familie de urși.

Imaginile cu incidentul au fost publicate pe rețelele de socializare și au stârnit rapid reacții din partea internauților. Videoclipul a strâns sute de reacții și zeci de comentarii în doar câteva zeci de minute.

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Prezența urșilor în apropierea Transfăgărășanului este o problemă cunoscută de ani de zile. Autoritățile le recomandă turiștilor să nu oprească pentru a fotografia sau filma animalele și, mai ales, să nu le ofere hrană.