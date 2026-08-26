Observator » Evenimente » O ursoaică a smuls bara din spate a unei mașini, pe Transfăgărășan. Momentul, filmat

Video O ursoaică a smuls bara din spate a unei mașini, pe Transfăgărășan. Momentul, filmat

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Horaţiu Mihai | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.08.2026, 11:31 | Modificat la 26.08.2026, 11:31

Un urs a atacat o mașină aflată în coloană pe Transfăgărășan și a smuls bara din spate a autoturismului. Incidentul a fost surprins în imagini, iar șoferul, din Cluj, a rămas cu mașina avariată.

Potrivit publicației Ziarul Unirea, animalul s-a apropiat de autoturism, iar la scurt timp a apucat bara din spate și a smuls-o cu ușurință.

Martorii din zonă susțin că, cel mai probabil, este vorba despre o ursoaică, întrucât în apropiere se afla o familie de urși.

Imaginile cu incidentul au fost publicate pe rețelele de socializare și au stârnit rapid reacții din partea internauților. Videoclipul a strâns sute de reacții și zeci de comentarii în doar câteva zeci de minute.

Articolul continuă după reclamă

Prezența urșilor în apropierea Transfăgărășanului este o problemă cunoscută de ani de zile. Autoritățile le recomandă turiștilor să nu oprească pentru a fotografia sau filma animalele și, mai ales, să nu le ofere hrană.

Horaţiu Mihai
Like
urs transfagarasan
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.