Milioane de țigări de contrabandă, ascunse printre pește congelat și pantofi, descoperite la Buzău

Inspectorii vamali și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate Buzău au găsit, în urma unui control desfășurat în Săpoca, peste trei milioane de țigarete ascunse printre cutii cu pește congelat și încălțăminte, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al AVR, marfa de contrabandă se afla într-un camion condus de un bărbat de cetăţenie greacă, în vârstă de 53 ani, ascunsă în spatele unor paleţi cu peşte congelat (2.560.000 de ţigarete fără marcaje fiscale emise de autorităţile române), respectiv într-o autoutilitară cu încălţăminte, condusă de un cetăţean român, în vârstă de 30 ani (777.720 ţigarete cu marcaje fiscale emise de autorităţile din Republica Moldova).

"Cei doi şoferi sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă şi deţinere de ţigarete peste limitele legale, în afara unui antrepozit fiscal, fiind reţinuţi de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi urmând să fie prezentaţi unităţii de parchet competente, cu propunere de arestare preventivă", se arată în comunicat.

Bunurile identificate au fost indisponibilizate, prejudiciul fiind estimat la 3,3 milioane de lei. Activitatea de control a beneficiat şi de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale (SAS) Buzău şi al jandarmilor din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Buzău.