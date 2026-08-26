Drona găsită pe plaja din Olimp avea încărcătură explozivă, au stabilit autorităţile. Aceasta a fost detonată în condiţii de siguranţă.

Locuitorii din zonă au primit şi un mesaj Ro-Alert: În zona plajei din dreptul Resortului Steaua de Mare Olimp se desfăşoară o operaţiune de detonare controlată a unei drone”, se arată în mesaj. Cetăţenii erau avertizaţi să păstreze distanţa faţă de zona operaţiunii şi li se recomanda să respecte măsurile dispuse de autorităţi.

Fragment de dronă, găsit printre şezlonguri, pe plaja din Olimp

Un fragment de dronă a fost găsit printre şezlonguri, miercuri dimineaţă, pe plaja din Olimp, după ce, în noaptea precedentă, un alt fragment de dronă a ajuns la mal, în Constanța, în apropierea Cazinoului. Accesul turiștilor în zona din Olimp a fost restricționat. Potrivit surselor, drona avea încărcătură explozivă.

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Miercuri dimineaţă, fragmentul de dronă adus de valuri pe plaja din Olimp a fost observat de mai multe persoane, care au anunţat autorităţile.

Accesul turiştilor în zonă a fost restricţionat.

Este a șasea zi consecutivă în care incidentele cu drone mențin în alertă populația și autoritățile din România.