Legea ANI a fost adoptată, cu tot cu amendamentul Fritz. PSD, PNL, AUR și UDMR au votat "pentru"

Legea ANI a fost adoptată, cu tot cu amendamentul Fritz, în ciuda controverselor din jurul prevederii. Proiectul a fost votat de PSD, PNL, AUR și UDMR, cu 106 voturi "pentru".

USR a votat împotrivă, la fel ca şi la Camera Deputaţilor. Senatul este for decizional, astfel că legea merge la promulgare. Legea este jalon în PNRR.

Ce prevede amendamentul Fritz

În şedința comisiilor, Legea integrității, care păstrează și amendamentul Fritz, a fost aprobată cu 8 voturi pentru și 2 împotrivă în Comisia de constituționalitate și cu 20 pentru și 4 împotrivă în Comisia juridică, înainte de merge la Senat.

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Amendamentul, introdus de PSD, prevede că aleșii pentru care a fost stabilită definitiv o incompatibilitate sau un conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi își pierd mandatul în termen de 30 de zile.

Prevederea a fost contestată la CCR de parlamentari USR și PNL, dar și de președintele Nicușor Dan. Aceștia au susținut că legea nu poate introduce o sancțiune nouă pentru fapte și situații juridice încheiate sub legislația veche. În total, peste 120 de aleși ar fi vizați de această prevedere.

CCR a decis pe 17 august că amendamentul este constituțional. Potrivit deciziei, funcția sau demnitatea publică încetează de drept la 30 de zile după intrarea în vigoare a legii în cazul celor declarați definitiv în conflict de interese. În aceeași decizie, Curtea a declarat neconstituțional amendamentul AUR privind declarațiile de avere ale concubinelor.

USR a depus în Parlament un nou proiect de lege

USR a anunțat marți că a depus în Parlament un nou proiect privind integritatea, fără amendamentul anti-Fritz. Senatorul USR Sorin Șipoș spune că partidul încearcă astfel să evite pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR și cere parlamentarilor să voteze o variantă curată a legii.

USR susține că România riscă să piardă banii dacă nu îndeplinește jalonul privind reforma legislației integrității.

Reacţii de la Bruxelles

Legea ANI este un jalon din PNRR și trebuie adoptată până la 31 august. De îndeplinirea acestui jalon depind aproximativ 770 de milioane de euro. Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că legea trebuie votată chiar dacă include "amendamentul Fritz", urmând ca acesta să fie corectat ulterior.

Amendamentul a provocat reacții și la Bruxelles. Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, și Valerie Hayer, președinta Renew Europe, i-au cerut Ursulei von der Leyen să transmită României că prevederea privind mandatul lui Dominic Fritz ridică probleme legate de statul de drept. În România, Petrișor Peiu, unul dintre liderii AUR, a anunțat că nu va participa la votul din Senat privind legea care conține amendamentul.