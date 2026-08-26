Consiliul Local din Timişoara a aprobat cu unanimitate o hotărâre prin care astfel de activități nu vor mai putea fi autorizate în oraș. Vor putea funcționa în continuare activitățile de tip loto ale Loteriei Naționale.

Să nu vă așteptați că de mâine vor fi toate cu lacăt pe ușă. Nu, se vor închide treptat, practic, pe măsură ce le expiră licențele.

Licențe obținute de la București, dar, spun autoritățile din Timișoara, până la finalul anului viitor ar trebui să vedem închis și ultimul casino din oraș.

Excepție fac, activitățile de tip loto, cele care aparțin strict Loteriei Române și care își vor putea continua activitatea.

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Decizia vine după foarte multe luni de dezbateri privind modul în care ar trebui reglementate aceste activități de jocuri de noroc.

S-a încercat și crearea unei zone de tip Las Vegas, undeva la marginea orașului, unde să fie concentrate toate sălile de jocuri, dar, deși erau zone puțin populate, cu foarte puține case, oamenii de acolo au fost extrem de vehemenți, iar, după mai multe dezbateri publice, cu scântei, de altfel, s-a renunțat și la această excepție.

Și uite așa, după votul de ieri din Consiliul Local, Timișoara se alătură unor alte orașe, precum Sibiu, Iași sau Brăila, care renunță total la sălile de jocuri de noroc și la activitățile desfășurate acolo, implicit.