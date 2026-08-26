Luna Sturionului, ultima Lună Plină a verii, va avea loc în noaptea de 27 spre 28 august 2026. Luna Plină va coincide cu o eclipsă parțială de Lună, iar astrul nopții va trece prin umbra Pământului, căpătând pentru scurt timp o nuanță roșiatică.

Luna Sturionului şi eclipsa de Lună pe 28 august. Ce vom vedea pe cerul nopţii - Shutterstock

Fenomenul astronomic va fi unul dintre cele mai spectaculoase evenimente de pe cer de la finalul verii. La maximul eclipsei, aproximativ 96% din suprafața Lunii va fi acoperită de umbra Pământului, motiv pentru care fenomenul este descris drept o eclipsă parțială foarte profundă.

De ce Luna plina din august este Luna Sturionului

Denumirea de Luna Sturionului este folosită în tradiția populară nord-americană pentru Luna Plină din luna august. Numele face referire la perioada în care sturionii erau mai ușor de pescuit în anumite regiuni din America de Nord.

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În 2026, Luna Sturionului va avea însă un element spectaculos în plus: la doar câteva ore după atingerea fazei de Lună Plină, discul lunar va intra în umbra Pământului, oferind un contrast vizibil pe cerul nopții. Luna Plină va avea loc pe 28 august, în jurul orei 04:16 UTC.

Este eclipsă parţială de Lună

O eclipsă de Lună are loc atunci când Pământul se află între Soare și Lună, iar Luna trece prin umbra proiectată de planeta noastră. În cazul fenomenului din 28 august, nu va fi vorba despre o eclipsă totală. Totuși, eclipsa va fi una foarte adâncă, deoarece cea mai mare parte a discului lunar va ajunge în umbra întunecată a Pământului.

La momentul maxim, aproximativ 96,3% din discul Lunii se va afla în umbră. În această fază, partea eclipsată poate căpăta nuanțe de portocaliu, arămiu sau roșu, pe măsură ce lumina solară filtrată de atmosfera Pământului ajunge indirect la suprafața Lunii.

Pentru observatori, Luna va deveni treptat mai întunecată pe măsură ce intră în penumbra Pământului, apoi umbra propriu-zisă va începe să acopere vizibil discul lunar.

Pe măsură ce eclipsa avansează, o mare parte din Lună va deveni întunecată, în timp ce zona aflată încă în afara umbrei va rămâne puternic luminată. În apropierea maximului, Luna poate căpăta acea culoare roșiatică specifică eclipselor lunare.

Spre deosebire de o eclipsă de Soare, eclipsa de Lună poate fi privită cu ochiul liber, fără ochelari speciali de protecție. Un binoclu sau un telescop poate însă scoate mai bine în evidență detaliile de pe suprafața Lunii.

Va fi vizibila în anumite regiuni din România

Eclipsa din 28 august va fi vizibilă din anumite regiuni ale Europei, însă condițiile de observare depind foarte mult de poziția Lunii pe cer și de momentul fenomenului.

Eclipsa se va putea vedea foarte bine din America, în timp ce în Europa de Vest și în unele regiuni din Africa fenomenul va putea fi urmărit în primele ore ale dimineții, înainte ca Luna să apună.

Pentru România, cei care vor să urmărească eclipsa trebuie să verifice din timp poziția Lunii pentru localitatea în care se află și să fie ales un loc cu orizont cât mai liber.

Luna Sturionului și eclipsa parțială de Lună din 28 august vin la scurt timp după eclipsa totală de Soare din 12 august, oferind astfel un nou spectacol pe cer.