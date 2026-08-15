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Video Tânără prinsă la volan pentru a patra oară fără permis. Avea deja trei dosare penale pentru aceeași faptă

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Claudiu Loghin | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.08.2026, 12:34 | Modificat la 15.08.2026, 12:39

Caz halucinant în Caransebeş. O femeie fără permis a fost prinsă în trafic de poliţişti pentru a patra oară în ultimele 3 luni. De această dată, tânăra a fost reţinută de oamenii legii.

Totul s-a întâmplat joi seară, la ora 20:30, în municipiul Caransebeș. Un echipaj al Poliției Rutiere din Caransebeș a făcut semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus de o femeie în vârstă de 24 de ani. Femeia a oprit, a început legitimarea, după care polițiștii și-au dat seama că șoferița în vârstă de 24 de ani nu are permis valabil pentru nicio categorie.

Și, mai mult decât atât, și-au dat seama că, între 12 mai și 12 iulie, femeia a fost prinsă de nu mai puțin de trei ori la volan, fără permis de conducere și, la momentul acela, avea trei dosare penale pentru șofat fără permis de conducere. Femeia a fost reținută pe loc, a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și este cercetată penal în al patrulea dosar pentru conducere fără deținerea unui permis de conducere valabil.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin
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