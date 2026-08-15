Litoralul românesc s-a transformat într-un adevărat spectacol dedicat mării și tradițiilor marinărești. De Ziua Marinei, oamenii se bucură de parade navale şi demonstraţii militare, dar şi de momentele spectaculoase oferite de aviaţia militară.

Sunt peste 200.000 de oameni pe întreg litoralul, iar pe faleza Cazinoului din Constanţa s-au adunat mii de persoane veniţi să vadă spectacolul de Ziua Marinei. Sunt 50 de nave şi ambarcaţiuni care participă, alături de 15 aeronave militare şi civile, cu peste 3.500 de militari români şi străini.

Militarii simulează intervenţii împotriva ameninţărilor aeriene şi submarine, misiuni de salvare pe mare şi operaţiuni împotriva migraţiei ilegale. La evenimentul din acest an participă şi noua corvetă intrată în Forţele Navale Române.

Totodată sunt prezenţi premierul interimar Ilie Bolojan, şi ministrul interimar al Apărării Radu Miruţă. Seara se va încheia cu retragerea cu torţe a marinarilor. Ziua a început, însă, la răsărit cu un ercital magic al Corului Madrigal pe plajă.

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Bolojan: Mulţumesc celor care,”veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniştiţi pe uscat

Premierul Ilie Bolojan a afirmat sâmbătă că este prezent la manifestările de Ziua Marinei de la Constanţa în semn de respect faţă de Marina Română şi a adăugat că într-o vreme în care securitatea la graniţa de est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigaţia sigură prin Marea Neagră este o miză zilnică, dotările, curajul şi profesionalismul Forţelor Navale contează mai mult ca oricând.

”Sunt aici în semn de respect faţă de Marina Română. Într-o vreme în care securitatea la graniţa de est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigaţia sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi şi nu o certitudine, dotările pe care le au la dispoziţie Forţele noastre Navale, curajul şi profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând. Marina noastră nu este doar o instituţie care formează oameni şi caractere”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă, la Constanţa.

El a precizat că România îşi va apăra oamenii şi investiţiile din Marea Neagră, dar şi dreptul de a naviga liberi în Marea Neagră.

”Marina noastră este şi o promisiune, o promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România îşi va apăra graniţele, nu doar cele pe care le vedem pe hărţi, ci şi cele pe care le simţim atunci când valurile mării se sparg la ţărm, o promisiune că ne vom apăra oamenii şi investiţiile din Marea Neagră şi o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră şi pe mările lumii”, a mai transmis premierul demis.

El a încheiat discursul mulţumind celor care ”veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniştiţi pe uscat”. ”Sunt aici să mulţumesc tuturor celor care, veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniştiţi pe uscat, să le mulţumesc celor care îi susţin, familiilor acestora, constructorilor de navă, lucrătorilor portuari, să mulţumesc tuturor partenerilor noştri cu care colaborăm pentru securitatea graniţei noastre de est şi în Marea Neagră. Sunt aici să mulţumesc şi cetăţenilor din Constanţa, pentru că acest mare oraş va rămâne inima Marinei Române. La mulţi ani tuturor marinarilor noştri. La mulţi ani Marinei Române! Dumnezeu să aibă în pază România!”, a mai declarat Ilie Bolojan.

În momentul în care Ilie Bolojan şi-a început discursul pe faleza din faţa Comandamentului Flotei, mai mulţi oameni aflaţi în apropiere au început să îl huiduie pe premierul demis. De asemenea, din mulţime s-au auzit şi fluierături la adresa lui Bolojan. Acesta şi-a continuat discursul, iar la final a urcat în tribuna amenajată pentru oficialităţile care asistă la manifestările de Ziua Marinei.

Radu Miruţă: Înzestrăm Armata pentru a păstra pacea

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a afirmat sâmbătă, la Constanţa, la manifestările de Ziua Marinei, că unii susţin că programele de înzestrare ale Armatei Române sunt accelerate pentru a pregăti vreun război, dar a explicat că este exact invers, Armata este înzestrată pentru a păstra pacea. Radu Miruţă a explicat că Armata Română nu va lăsa ca vulnerabilităţile de pe Marea Neagră să genereze probleme de securitate.

”Astăzi, de Ziua Marinei, ne uităm la Marea Neagră şi ştim un lucru extraordinar de clar, că România trebuie să facă tot ceea ce trebuie, astfel încât pacea să nu fie niciodată pusă la încercare. Ieri, uitându-ne pe valurile Mării Negre, pe care le puteţi privi frumos şi astăzi, am văzut un număr record de resturi de drone aduse la ţărmul românesc. Cei care credeau că România este la marginea Uniunii Europene s-au înşelat şi războiul din Ucraina a demonstrat că România nu este la marginea Uniunii Europene”, a afirmat Radu Miruţă.

El a precizat că ţara noastră este în prima linie de apărare a Uniunii Europene. ”România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene. Suntem pe flancul estic, la una dintre cele mai importante graniţe ale Uniunii Europene. Suntem la frontiera între o Europă liberă şi o ţară în care cetăţenii îşi apără libertatea cu preţul vieţii, iar asta ne obligă şi pe noi. Ne obligă pentru că pacea nu se păstrează sperând ca alţii să nu ne atace. Pacea se păstrează înzestrându-ne şi făcându-i pe alţii să realizeze că dacă ne-ar ataca, preţul ar fi prea mare”, a mai afirmat ministrul interimar de la Apărare.

El a anunţat că Armata nu va lăsa ca vulnerabilităţile de pe Marea Neagră să genereze probleme de securitate. ”Unii spun că suntem cei care continuăm şi accelerăm programele de înzestrare ale Armatei Române pentru a pregăti vreun război. Este exact invers. Înzestrăm Armata Română pentru a păstra pacea, pentru că pacea fără înzestrare şi fără o capacitate suficientă de apărare este doar o speranţă. Vreau să le spun celor care încearcă să fructifice diverse evenimente pe Marea Neagră un lucru foarte clar: că Armata Română nu va lăsa ca vulnerabilităţile de pe Marea Neagră să genereze probleme de securitate. Pentru asta ne pregătim în fiecare zi”, a mai declarat Radu Miruţă.

Mionistrul a mai subliniat că forţa unei marine militare este compusă din tehnologia de ultimă generaţie, dar şi din profesionalismul militarilor. ”Dragi marinari, forţa unei marine militare este compusă într-adevăr din tehnologia aceasta de ultimă generaţie, care a ajuns să intre în mâinile dumneavoastră, dar este în egală măsură compusă din profesionalismul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteţi cheia în a lega capabilităţile acestea performante şi a transpune performanţa acestor produse în securitate pentru teritoriul naţional.

De Ziua Marinei, gândurile se îndreaptă şi spre marinarii civili care navighează pe mările şi oceanele lumii, pentru care apa înseamnă profesie, înseamnă drum, înseamnă un mod de viaţă. Aducem în acelaşi timp un omagiu celor care şi-au pierdut viaţa, familiilor care se uită spre valurile mării, aşteptând poate o veste, un omagiu celor care au plecat de acasă, celor care nu s-au mai întors şi celor care marea le este astăzi mormânt”, a mai afirmat Radu Miruţă.

Nicuşor Dan: Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei

Preşedintele României nu este prezent la ceremoniile de la Constanţa, însă a transmis un mesaj în această dimineaţă.

"În ziua Adormirii Maicii Domnului, vǎ urez liniște sufleteascǎ și bucurie alături de cei dragi. Celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, La mulți ani, sănătate și împliniri. Celebrăm astăzi si Ziua Marinei. Dintotdeauna, cei care au plecat pe mare au dus cu ei, alături de curaj, și credința în întoarcerea cu bine acasă.

În ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul", a transmis președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat și că regiunea reprezintă o oportunitate importantă pentru dezvoltarea economică a României. Portul Constanța, Dunărea, industria navală și resursele energetice pot contribui, în opinia sa, la transformarea zonei într-un motor al economiei.

"Totodată, Marea Neagră înseamnă și comerț, energie, conectivitate. Portul Constanța, Dunărea, industria navală, resursele energetice alcătuiesc împreună una dintre cele mai importante oportunități strategice pe care România le-a avut în ultimele decenii. Avem nevoie, așadar, de viziune și consecvență pentru a transforma regiunea Mării Negre într-unul dintre principalele motoare ale dezvoltării țării noastre.

În această zi de sărbătoare, le mulțumesc tuturor marinarilor militari și civili. Și-au ales o profesie care cere disciplină, competență și curaj. Marea nu face niciodată concesii, iar cei care o cunosc învață că încrederea se câștigă prin pregătire, solidaritate și respect pentru colegi și pentru misiune. Aceste valori care definesc Marina Română de generații sunt un reper pentru întreaga noastră societate", a mai transmis șeful statului.