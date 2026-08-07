Fraţii Tate cer eliberarea pe cauțiune în SUA, până la încheierea procedurilor de extrădare în Marea Britanie

Avocaţii fraţilor influenceri Andrew şi Tristan Tate cer eliberarea acestora pe cauţiune din închisoarea unde sunt deţinuţi în Miami. Solicitarea a venit în ziua de vineri, către un judecător american, încercând să oprească eforturile guvernului britanic de a obţine extrădarea acestora. Fraţii sunt acuzaţi de viol, agresiune şi trafic de fiinţe umane pentru exploatare sexuală, potrivit Agerpres.

În solicitarea înaintată instanţei, avocaţii fraţilor Tate afirmă că "vizibilitatea lor publică extraordinară" ar face imposibilă orice tentativă de a fugi, aşadar nu ar fi nevoie să fie ţinuţi în spatele gratiilor până la încheierea procedurilor de extrădare.

"Ar fi extraordinar de dificil pentru Andrew sau Tristan să călătorească nedetectaţi sau fără să atragă atenţia", susţin respectivii avocaţi. Prin urmare, aceştia au cerut judecătoarei americane Lauren Louis să-i elibereze pe cauţiune, urmând ca în schimb ei să predea paşapoartele şi să le fie monitorizată locaţia.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, şi Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, au fost arestaţi la Miami pe 18 iulie. În ziua următoare, Serviciul Procuraturii Coroanei Britanice (CPS) a anunţat noi acuzaţii împotriva lor referitoare la presupuse infracţiuni care au implicat patru victime în perioada iulie 2010 - august 2017.

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Fraţii Tate, ambii foşti practicanţi de kickbox cu cetăţenie americană şi britanică, au negat că ar fi comis vreo ilegalitate. Arestarea lor s-a adăugat unei întregi serii de probleme judiciare. Ei şi-au construit o largă reţea de urmăritori online, manifestându-şi în acest mediu opiniile despre masculinitate şi bogăţie. Andrew Tate s-a descris anterior ca fiind misogin.

Până când trebuie să răspundă procurorii cererii de eliberare

Procurorii din cadrul Biroul Procurorului SUA din Miami trebuie să răspundă cererii fraţilor Tate de eliberare pe cauţiune până pe 10 august, iar judecătoarea Lauren Louis a programat pentru 13 august o audiere în instanţă asupra posibilei eliberări.

Procurorii i-au cerut judecătoarei menţinerea lor în detenţie, motivând că altfel ei ar putea încerca să fugă şi că ar reprezenta un pericol public.

Cât despre procesul privind extrădarea lor către Regatul Unit, acesta ar putea dura luni la rând. Londra are termen până pe 16 septembrie să transmită cererea completă de extrădare către Departamentul de Stat al SUA.

Împotriva lui Andrew şi Tristan Tate au fost iniţial formulate în Regatul Unit acuzaţii de viol şi trafic de persoane, în legătură cu trei presupuse victime, potrivit Serviciul Procuraturii Coroanei Britanice (CPS). Un judecător britanic a emis un mandat de arestare pe numele lor în ianuarie 2024, dar ei nu s-au prezentat în faţa instanţei britanice pentru a răspunde acestor acuzaţii.

Regatul Unit a cerut extrădarea lor astfel încât ei să poată fi anchetaţi atât pentru aceste acuzaţii mai vechi cât şi pentru cele formulate recent.