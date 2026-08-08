Analiză preliminară: Drona care a explodat în Bulgaria, ucraineană. MAE: România, pregătită să ofere asistenţă

Drona care a pătruns în Bulgaria din direcția României și s-a prăbușit în apropierea graniței este, cel mai probabil, una folosită de armata ucreaineană, potrivit analizei preliminare a autorităților bulgare. Ministerul Apărării de la Sofia precizează că nu există, în acest moment, indicii că incidentul ar fi fost intenționat.

Ministerul Apărării din Bulgaria a anunțat că analiza inițială a rămășițelor dronei care s-a prăbușit în zona fostului punct de control al frontierei Kardam indică faptul că aparatul este, cel mai probabil, o dronă-momeală de tip Maya.

Potrivit autorităților bulgare, acest tip de aparat este utilizat pe scară largă de forțele armate ucrainene. În acest moment, nu există indicii că incidentul ar fi fost unul intenționat.

Anterior, premierul bulgar Rumen Radev anunțase că o dronă a pătruns în spațiul aerian al Bulgariei și a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului țării, după ce ar fi venit din direcția României.

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Incidentul a avut loc în apropierea graniței româno-bulgare și a ridicat întrebări cu privire la traseul aparatului și la modul în care acesta a ajuns pe teritoriul Bulgariei.

Ce este drona-momeală Maya și care este rolul ei

Drona Maya este un aparat relativ ieftin, conceput în principal pentru a imita semnătura radar și infraroșu a unor drone de atac de dimensiuni mai mari.

Astfel de drone-momeală sunt folosite pentru a determina adversarul să activeze radarele și, prin urmare, să își dezvăluie pozițiile sistemelor de apărare. În același timp, scopul lor este de a determina forțele adverse să consume rachete sol-aer costisitoare pentru interceptarea unor ținte care nu au neapărat o valoare militară propriu-zisă.

Spre deosebire de rachetele de croazieră sau de dronele de atac de mari dimensiuni, proiectate să lovească o țintă și să se autodistrugă, dronele-momeală au de regulă o încărcătură explozivă redusă sau chiar inexistentă. Ele sunt optimizate pentru producție în masă la costuri cât mai mici.

Prin urmare, prezența unei astfel de drone în spațiul aerian bulgar nu indică, cel puțin pe baza informațiilor disponibile în acest moment, existența unei ținte asupra căreia aparatul ar fi trebuit să execute un atac.

Autoritățile bulgare urmează să stabilească însă cu exactitate originea dronei, traseul acesteia și circumstanțele în care a ajuns în Bulgaria.

MAE: România a fost notificată cu privire la explozia dronei

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că România a fost notificată cu privire la explozia și prăbușirea unei drone pe teritoriul Bulgariei, în apropierea frontierei cu România.

"Ministerul Afacerilor Externe este în contact cu omologii bulgari, care ne-au informat asupra incidentului", a transmis MAE.

Instituția precizează că menține, de asemenea, legătura cu Ministerul Apărării Naționale, inclusiv în ceea ce privește informarea aliaților din NATO.

"Așteptăm rezultatele anchetei autorităților bulgare. România este pregătită să ofere asistența necesară în materie", a mai transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Investigația autorităților bulgare este așteptată să clarifice tipul exact al aparatului, traseul urmat de dronă și modul în care aceasta a ajuns în spațiul aerian al Bulgariei.