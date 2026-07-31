PSD: Am rezolvat în Parlament ceea ce nu a putut rezolva Guvernul demis. Principalele decizii luate

PSD a transmis, vineri, că a rezolvat în Parlament mai multe probleme majore de ordin executiv, "care nu mai pot fi abordate de un guvern demis", cu atribuţii limitate.

"PSD a rezolvat astăzi în Parlament ceea ce nu a putut rezolva Guvernul demis prin moţiune de cenzură. PSD a rezolvat astăzi în Parlament mai multe probleme majore de ordin executiv, care nu mai pot fi abordate de un guvern demis, cu atribuţii limitate. Parlamentarii PSD au iniţiat şi au votat mai multe măsuri importante pentru sectorul energetic, pentru fermieri şi în domeniul transporturilor. Preluarea la nivel parlamentar a acestor măsuri executive a fost necesară pentru depăşirea blocajului guvernamental întreţinut de prim-ministrul demis, Ilie Bolojan", se arată într-un comunicat de presă remis Agerpres de PSD.

Potrivit sursei citate, prin votul PSD au fost eliminate o serie de constrângeri privind sursele de încălzire pentru consumatorii casnici.

"Nu va fi obligatorie înlocuirea sobelor, nu se vor interzice centralele de apartament, iar lemnul de foc va putea fi utilizat în continuare de cele 3,5 milioane de gospodării care depind de această sursă de energie. Prin reglementările promovate de parlamentarii PSD, România îndeplineşte jalonul aferent din PNRR şi va putea încasa 1 miliard de euro din banii europeni", spun social-democraţii.

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Aceştia susţin că pentru prima oară statul român îşi exercită dreptul prioritar la achiziţia gazelor naturale extrase din Marea Neagră, în baza unei reglementări introduse de PSD, în anul 2022, prin amendarea Legii Offshore.

"Astăzi, Parlamentul a autorizat Guvernul să exercite dreptul de preempţiune pentru achiziţia gazelor naturale ce vor fi extrase din perimetrul Neptun Deep de către OMV Petrom, în următorii şapte ani. Fără această iniţiativă PSD, astăzi toate aceste resurse ar fi fost vândute în totalitate la export, iar România ar fi rămas expusă în plină criză energetică! Fermierii care aşteptau măsuri de sprijin din partea guvernului demis au primit astăzi soluţiile în Parlament. Parlamentarii PSD au votat în favoarea crescătorilor de suine şi bovine, adoptând scheme de ajutor de stat de aproximativ 70 de milioane de euro. Tot cu votul PSD a fost salvată situaţia operatorului de trafic aerian Romatsa. Parlamentul a adoptat un mecanism care va asigura finanţarea cheltuielilor de funcţionare, astfel încât compania să nu pună lacătul pe uşă, iar avioanele să poată funcţiona conform programului obişnuit", se arată în comunicat.

PSD menţionează, de asemenea, că a iniţiat şi votat un amendament care va direcţiona către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere toţi banii încasaţi din rovignetă şi din noua taxă Toll.ro, percepută autovehiculelor care transportă marfă.

"Astfel, CNAIR va dispune de resursele financiare necesare pentru întreţinerea reţelei naţionale rutiere şi în special a drumurilor de mare viteză care s-au dezvoltat substanţial în ultimii 5 ani", se subliniază în comunicat.