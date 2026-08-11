Video "Nu m-am temut niciodată de nimic". Replica lui Putin într-o discuție despre inteligența artificială
"Nu m-am temut niciodată de nimic". Replica lui Putin într-o discuție despre inteligența artificială - X/ @clashreport
Președintele rus Vladimir Putin a avut un schimb de replici cu un tânăr specialist în inteligență artificială, în timpul unei întâlniri cu studenți, doctoranzi și cercetători. Liderul de la Kremlin l-a întrebat ce amenințări poate aduce inteligența artificială.
"Ce amenințări ne poate aduce inteligența artificială?", a întrebat Putin.
"Să vă spun adevărul, dumneavoastră nu aveți de ce să vă temeți", i-a răspuns interlocutorul.
Putin a replicat zâmbind: "Ei bine, eu nu m-am temut niciodată de nimic".
Articolul continuă după reclamă
1 Românul care a spart site-ul Pentagonului, despre atacul de la Cadastru: "O problemă de siguranţă naţională" 2 Reacția unui elev după proba la Română, în a doua sesiune de Bacalaureat: "Am venit doar ca să fie" 3 Fructul care are producţii record: România e pe locul 1 în Europa, dar magazinele preferă să importe