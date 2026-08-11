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Video "Nu m-am temut niciodată de nimic". Replica lui Putin într-o discuție despre inteligența artificială

"Nu m-am temut niciodată de nimic". Replica lui Putin într-o discuție despre inteligența artificială - X/ @clashreport
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.08.2026, 13:25 | Modificat la 11.08.2026, 13:26

Președintele rus Vladimir Putin a avut un schimb de replici cu un tânăr specialist în inteligență artificială, în timpul unei întâlniri cu studenți, doctoranzi și cercetători. Liderul de la Kremlin l-a întrebat ce amenințări poate aduce inteligența artificială.

"Ce amenințări ne poate aduce inteligența artificială?", a întrebat Putin.

"Să vă spun adevărul, dumneavoastră nu aveți de ce să vă temeți", i-a răspuns interlocutorul.

Putin a replicat zâmbind: "Ei bine, eu nu m-am temut niciodată de nimic".

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Redactia Observator
Redactia Observator
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