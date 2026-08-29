Le-am văzut în filme sau documentare, iar acum, putem să le vedem şi faţă în faţă. Două exemplare de hienă pătată au ajuns la o grădină zoologică din Braşov şi în doar câteva zile au devenit vedetele parcului. Ele vin tocmai din Portugalia şi cine vrea să le viziteze, să nu îşi facă griji, o pot face oricând, pentru că, de acum, parcul zoo din centrul ţării va fi casa lor.

Temba şi Lock au ajuns la începutul acestei săptămâni în noua lor casă, la grădina zoologică din Braşov. La prima interacţiune, vizitatorii sunt impresionați de dimensiunile lor. Hienele au fost transferate de la grădina zoologică Santo Inacio, din Portugalia. Primele zile sunt de acomodare, astfel că micuţele încă explorează țarcul şi grădina care îl împrejmuieşte. Au inclusiv un bazin şi, când e prea cald, se pot refugia la umbră.

Mușcătura hienei pătate este una dintre cele mai puternice și distructive din lumea mamiferelor terestre

Temba are patru ani, Lock are şase ani, au ajuns de cinci zile în noua lor casă şi deja sunt vedetele celui mai mare parc zoologic din centrul ţării. Astfel de transferuri se fac doar dacă grădina zoologică gazdă îndeplinește standardele privind bunăstarea animalelor. "Sunt nişte animale extrem de inteligente şi cu un comportament social extrem de complex. Încă sunt în modul în care îşi explorează noul teritoriu, dar au început să se acomodeze, au început să-şi cunoască locurile, au început să aibă locuri preferate", a declarat Roger Rois, zoo Braşov.

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Pe cât de interesante sunt, pe atât sunt şi de periculoase. Mușcătura hienei pătate este una dintre cele mai puternice și distructive din lumea mamiferelor terestre. Animalele au o musculatură masivă a feței, iar premolarii sunt groși, de formă conică.